Окупанти 10 разів порушили "тишу" і поранили українського військового на Донбасі

Упродовж минулої доби, 8 жовтня, російські окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, з них 3 рази із застосуванням забороненого мінського домовленостями озброєння.
Про це пише прес-центр ООС.
"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий", – йдеться в повідомленні.
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Де стріляли?
- Позиції українських воїнів біля Золотого-4 ворог обстріляв використовуючи ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.
- Поблизу Троїцького окупанти вчинили обстріл з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
- В районі Майорська ворожі збройні формування вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
- У напрямку Красногорівки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
- Неподалік Кримського найманці двічі вели обстріл з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також мінометів калібру 120 мм.
- Біля Причепилівки ворог застосував станкові протитанкові і автоматичні станкові гранатомети.
- В сторону населеного пункту Лопаскине російсько-окупаційні війська двічі здійснили обстріл з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
- Поблизу Широкиного обстріли велися з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
На збройні провокації супротивника наші захисники відкривали вогонь, не застосовуючи заборонено мінського домовленостями озброєння.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб та українських військових, серед жертв є діти.
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