Окупанти порушили закони війни – прокуратура розслідує смерть мирного жителя на Донбасі

Противник закидає міни в приватні подвір'я, де підриваються місцеві жителі

Прокуратура Луганської області розслідує використання російськими окупантами забороненої зброї, в результаті чого в Хуторі Вільному загинув мирний житель.

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Про це Офіс генпрокурора повідомляє в своєму Telegram-каналі.

Розслідування веде Управлінням нагляду за кримінальним провадженням стосовно злочинів, скоєних на тимчасово окупованих територіях в Луганській області і в умовах збройного конфлікту.

Обласною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни.

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За даними слідства, на порушення Мінських домовленостей окупанти замінували протипіхотними осколковими мінами натяжної дії (ПОМ-2) Хутір Вільний, в результаті чого 23 лютого місцевий житель у своєму дворі зачепився за датчик міни і підірвався. Він помер у лікарні від множинних осколкових поранень

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У прокуратурі нагадали, що використання ПОМ-2 заборонене міжнародними договорами – Оттавською конвенцію 1997 року, Женевською конвенцією про захист жертв війни з 1949 року і Гаазькою конвенцією 1907 року, оскільки вони становлять пряму загрозу життю і здоров'ю цивільного населення і суперечать нормам міжнародного гуманітарного права.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, в результаті розв'язаного Росією на Донбасі збройного конфлікту загинуло більш як 3 тисячі мирних жителів.

Українські військові також несуть відчутні втрати – від вогню противника гинуть бійці ЗСУ.

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