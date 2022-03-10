Окупанти замінували територію поряд із Запорізькою АЕС

Військові РФ замінували територію, що прилягає до Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє оператор українських АЕС "Енергоатом".
"Російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує з атомною електростанцією", — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що ситуація із захопленими окупантами АЕС продовжує погіршуватися. Слідом за ЧАЕС зв'язок із МАГАТЕ втратила Запорізька станція. Системи моніторингу ядерних матеріалів ЗАЕС перестали передавати дані до агенції.
Далі по темі
У МАГАТЕ стурбовані втратою зв'язку, оскільки на об'єктах перебуває багато відпрацьованого чи свіжого ядерного палива та ядерного матеріалу інших типів.
Захоплення Запорізької АЕС
- 3 березня близько 16:30 ворожа колона прорвалася до Енергодару. Окупанти пішли відразу на атомну станцію і почали майже впритул бити по будинках. Сталася пожежа. Окупанти били прямо по енергоблоках.
- Рятувальників не допускали до гасіння пожежі, ситуація була критичною. Через три години після обстрілу продовжувала горіти одна з будівель навчально-тренувального комплексу. Вогнем були охоплені 3, 4, 5-й поверхи.
- Близько 6-ї ранку рятувальників все ж таки пропустили на територію ЗАЕС, вони загасили пожежу. Жертв немає.
- Близько 8:30 4 березня окупанти захопили адмінкорпус та прохідну Запорізької АЕС. Персонал станції продовжує працювати на енергоблоках, забезпечуючи стабільну експлуатацію ядерних установок.