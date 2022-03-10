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Окупанти замінували територію поряд із Запорізькою АЕС

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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10 березня, 17:22
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Заміновано узбережжя Каховського водосховища
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Військові РФ замінували територію, що прилягає до Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє оператор українських АЕС "Енергоатом".

"Російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує з атомною електростанцією", — йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що ситуація із захопленими окупантами АЕС продовжує погіршуватися. Слідом за ЧАЕС зв'язок із МАГАТЕ втратила Запорізька станція. Системи моніторингу ядерних матеріалів ЗАЕС перестали передавати дані до агенції.

У МАГАТЕ стурбовані втратою зв'язку, оскільки на об'єктах перебуває багато відпрацьованого чи свіжого ядерного палива та ядерного матеріалу інших типів.

Захоплення Запорізької АЕС

  • 3 березня близько 16:30 ворожа колона прорвалася до Енергодару. Окупанти пішли відразу на атомну станцію і почали майже впритул бити по будинках. Сталася пожежа. Окупанти били прямо по енергоблоках.
  • Рятувальників не допускали до гасіння пожежі, ситуація була критичною. Через три години після обстрілу продовжувала горіти одна з будівель навчально-тренувального комплексу. Вогнем були охоплені 3, 4, 5-й поверхи.
  • Близько 6-ї ранку рятувальників все ж таки пропустили на територію ЗАЕС, вони загасили пожежу. Жертв немає.
  • Близько 8:30 4 березня окупанти захопили адмінкорпус та прохідну Запорізької АЕС. Персонал станції продовжує працювати на енергоблоках, забезпечуючи стабільну експлуатацію ядерних установок.

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