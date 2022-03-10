Окупанти замінували територію поряд із Запорізькою АЕС

Заміновано узбережжя Каховського водосховища

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Військові РФ замінували територію, що прилягає до Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє оператор українських АЕС "Енергоатом".

"Російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує з атомною електростанцією", — йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що ситуація із захопленими окупантами АЕС продовжує погіршуватися. Слідом за ЧАЕС зв'язок із МАГАТЕ втратила Запорізька станція. Системи моніторингу ядерних матеріалів ЗАЕС перестали передавати дані до агенції.

У МАГАТЕ стурбовані втратою зв'язку, оскільки на об'єктах перебуває багато відпрацьованого чи свіжого ядерного палива та ядерного матеріалу інших типів.

Захоплення Запорізької АЕС