Онкоцентр у Києві продовжує працювати в умовах війни: як звернутися за допомогою

Щоденно працює гаряча лінія, де можна отримати необхідну інформацію

Пацієнти з онкологією можуть отримати допомогу в Києві. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київському онкоцентрі створено гарячу лінію для консультацій онкохворих пацієнтів та їх родичів. Крім того, там в умовах війни Росії проти України все ще можна отримати допомогу.

Про це повідомила пресслужба Київської міської ради в Facebook.

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Київський онкоцентр продовжує надавати допомогу. Працює відділення хіміотерапії для проведення амбулаторної та хіміотерапії денного перебування на 20 ліжкомісць. А також паліативне відділення на 20 ліжок для невиліковних онкологічних хворих.

Куди звернутися за допомогою

Загалом у столиці працюють 6 паліативних відділень. Перебування у них безкоштовне. Про наявність вільних місць можна дізнатися за телефонами.

Київська міська клінічна лікарня №2

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099 338 50 38

Київська міська клінічна лікарня №6

(044) 497 79 49

Київська міська клінічна лікарня №10

(044) 525 20 90

Київська міська клінічна лікарня №18

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(044) 293 24 28; 050 711 89 63

Олександрівська клінічна лікарня

050 939 89 93

Київський міський клінічний онкологічний центр

067 703 60 70.

Детальну інформацію можна отримати щоденно на гарячій лінії з 10:00 до 13:00: (044) 365 07 62

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