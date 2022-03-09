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Онкоцентр у Києві продовжує працювати в умовах війни: як звернутися за допомогою

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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9 березня, 10:36
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Щоденно працює гаряча лінія, де можна отримати необхідну інформацію
Пацієнти з онкологією можуть отримати допомогу в Києві.
Пацієнти з онкологією можуть отримати допомогу в Києві. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київському онкоцентрі створено гарячу лінію для консультацій онкохворих пацієнтів та їх родичів. Крім того, там в умовах війни Росії проти України все ще можна отримати допомогу.

Про це повідомила пресслужба Київської міської ради в Facebook.

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Київський онкоцентр продовжує надавати допомогу. Працює відділення хіміотерапії для проведення амбулаторної та хіміотерапії денного перебування на 20 ліжкомісць. А також паліативне відділення на 20 ліжок для невиліковних онкологічних хворих.

Куди звернутися за допомогою

Загалом у столиці працюють 6 паліативних відділень. Перебування у них безкоштовне. Про наявність вільних місць можна дізнатися за телефонами.

Київська міська клінічна лікарня №2

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  • 099 338 50 38

Київська міська клінічна лікарня №6

  • (044) 497 79 49

Київська міська клінічна лікарня №10

  • (044) 525 20 90

Київська міська клінічна лікарня №18

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  • (044) 293 24 28; 050 711 89 63

Олександрівська клінічна лікарня

  • 050 939 89 93

Київський міський клінічний онкологічний центр

  • 067 703 60 70.

Детальну інформацію можна отримати щоденно на гарячій лінії з 10:00 до 13:00: (044) 365 07 62

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