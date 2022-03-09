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Онкоцентр в Киеве продолжает работать в условиях войны: как обратиться за помощью

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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9 марта, 10:36
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Ежедневно работает горячая линия, где можно получить необходимую информацию
Пациенты с онкологией могут получить помощь в Киеве.
Пациенты с онкологией могут получить помощь в Киеве. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевском онкоцентре создана горячая линия для консультаций онкобольных пациентов и их родственников. Кроме того, там в условиях войны России против Украины все еще можно получить помощь.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского совета в Facebook.

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Киевский онкоцентр продолжает оказывать помощь. Работает отделение химиотерапии для проведения амбулаторной и химиотерапии дневного пребывания на 20 койкомест. А также паллиативное отделение на 20 коек для неизлечимых онкологических больных.

Куда обратиться за помощью

Всего в столице работают 6 паллиативных отделений. Пребывание у них бесплатное. О наличии свободных мест можно узнать по телефону.

Киевская городская клиническая больница №2

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  • 099 338 50 38

Киевская городская клиническая больница №6

  • (044) 497 79 49

Киевская городская клиническая больница №10

  • (044) 525 20 90

Киевская городская клиническая больница №18

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  • (044) 293 24 28; 050 711 89 63

Александровская клиническая больница

  • 050 939 89 93

Киевский городской клинический онкологический центр

  • 067 703 60 70.

Подробную информацию можно получить ежедневно на горячей линии с 10:00 до 13:00: (044) 365 07 62

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