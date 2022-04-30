Залишили після себе "культурну спадщину": як росіяни влаштували штаб у відділенні "Укртелекому" (фото)

Кадри з приміщення, де окупанти областували собі лігво, не для людей зі слабкими нервами

По всьому приміщенні розруха і бруд / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

Російські війська влаштували собі лігво у будівлі "Укртелекому" на території Бородянської громади, залишивши після себе типові характеристики — розграбоване та зруйноване приміщення.

Про це розповів директор департаменту корпоративних комунікацій АТ "Укртелеком" Михайло Шуранов у Facebook.

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Свого часу професор Преображенський казав: "..разруха не в клозетах, а в головах.." – у головах російських окупантів, які намагаються збільшити площу руїни на Землі. В будівлі Укртелекому в Бородянці Київської області певний час було їх лігво, — зазначив він.

За словами Шуранова, вкрали все, що могли, проте залишили "культурну спадщину" у вигляді відходів життєдіяльності по всій будівлі та оголошення на дверях однієї кімнати: "не дзюрити – вогнева позиція".

Лігво окупантів / Фото: скріншот

Лігво окупантів / Фото: скріншот

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Лігво окупантів / Фото: скриншот

"Проте, думаю, що оголошення, як часто буває, було вже не попередженням, а констатацією факту", – написав Шуранов.

Він також зауважив, що завдяки ЗСУ та теробороні вдалося зупии подальш руйнацію приміщення. Наразі тут вже відбувалися роботи з монтажу оптичного інтернету та відновлення мережі.

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