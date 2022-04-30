Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
💪 Ленд-ліз для України ⚡ Загострення у Придністров'ї ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Залишили після себе "культурну спадщину": як росіяни влаштували штаб у відділенні "Укртелекому" (фото)

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
30 квітня, 13:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Кадри з приміщення, де окупанти областували собі лігво, не для людей зі слабкими нервами
По всьому приміщенні розруха і бруд
По всьому приміщенні розруха і бруд / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

Російські війська влаштували собі лігво у будівлі "Укртелекому" на території Бородянської громади, залишивши після себе типові характеристики — розграбоване та зруйноване приміщення.

Про це розповів директор департаменту корпоративних комунікацій АТ "Укртелеком" Михайло Шуранов у Facebook.

Реклама

Свого часу професор Преображенський казав: "..разруха не в клозетах, а в головах.." – у головах російських окупантів, які намагаються збільшити площу руїни на Землі. В будівлі Укртелекому в Бородянці Київської області певний час було їх лігво, — зазначив він.

За словами Шуранова, вкрали все, що могли, проте залишили "культурну спадщину" у вигляді відходів життєдіяльності по всій будівлі та оголошення на дверях однієї кімнати: "не дзюрити – вогнева позиція".

Лігво окупантів
Лігво окупантів / Фото: скріншот

Лігво окупантів
Лігво окупантів / Фото: скріншот

Реклама

Лігво окупантів
Лігво окупантів / Фото: скриншот

"Проте, думаю, що оголошення, як часто буває, було вже не попередженням, а констатацією факту", – написав Шуранов.

Він також зауважив, що завдяки ЗСУ та теробороні вдалося зупии подальш руйнацію приміщення. Наразі тут вже відбувалися роботи з монтажу оптичного інтернету та відновлення мережі.

Реклама

Раніше ми писали. що "Укртелеком" відновив доступ в 90% населених пунктів Київщини.

Також ми розповідали, що серед українців росте попит на домашній інтернет: де його найбільше підключають.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Оборона Київа
Докладніше
Переговори з агресором
Докладніше
Україна в ЄC
Більше новин
Блокада Маріуполя
Далі
Звірства російських окупантів
Більше новин
Битва за Миколаїв
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Битва за Харків
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини спорту
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 30 квітня
1
Особовий склад 23 200
Особовий склад
2
Літаки 190
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1008
Танки
5
ББМ 2445
ББМ
6
Артилерія 436
Артилерія
7
Засоби ППО 77
Засоби ППО
8
РСЗВ 151
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 232
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1701
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Нескорені
Сирський Олександр Станіславович - генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ, командувач оборони Києва. За успішну оборону столиці, особисту мужність і героїзм був нагороджений спочатку орденом Богдана Хмельницького II ступеня, а згодом - “Золотою Зіркою” Героя України.
Історія героя
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
До переведення годинників залишилося
Не проспати!
Герої не вмирають!

Загинув, рятуючи побратимів… Несольоний Михайло Михайлович - молодший сержант, водій санітарного транспортеру 16-го окремого мотопіхотного батальону “Полтава” 58-ї ОМБр. Незважаючи на шалений вогонь супротивника, заїхав в зону бойових дій, щоб врятувати поранених. Встиг евакуювати багатьох людей, але сам потрапив під обстріл російських окупантів і загинув. Герой України. Посмертно.

Історія звитяги
Надійний тил
Допомогти Героям!
Евакуація
Гуманітарні коридори
Список на сьогодні
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.69

Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,79
34,09
40,56
-
35,79
34,09
38,65
30,50
36,59
36,09
40,65
30,37
-
34,02
38,59
29,50
-
34,04
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти