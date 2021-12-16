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Від 100 до 4000 гривень. Скільки коштуватиме ялинка в різних регіонах України (відео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
16 грудня, 07:15
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Легальні хвойні можна придбати лише на офіційних базарах

У містах України офіційно відкрилися ялинкові ринки. Кореспонденти перевірили ціни на святкові дерева.

Скільки коштує ялинка в Маріуполі

До Донецької області ялинки везуть з різних регіонів України: з Дніпропетровської, Чернігівської та Запорізької областей. Є й місцеві, але вони коштують дорожче за минулорічні.

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За двометрову ялинку доведеться віддати щонайменше 600 гривень. Ціни кусаються, зізнаються маріупольці, але все одно ялинки купують через новорічну традицію.

Ялинки у Полтавській області

На Полтавщині найдешевші дерева продають лісівники. Головна прикраса коштуватиме менше ніж сотню гривень.

Ціни на ялинки в Херсоні

Від 350 гривень стартують ціни на святкових красунь у Херсоні. Великі коштують 550 гривень. Переважно ялинки завезені з Волинської області. Дешевші місцеві хвойні. Вони коштують від 120 гривень за маленьке деревце.

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Яка ціна у Києві

До столиці святковий товар завезли з Чернігівської області, Волині та Івано-Франківщини. Найдешевші набірні деревця з гілок – від 50 гривень. Ціна на сосни – 150 до 600 гривень.

Найдорожче коштують німецькі та закарпатські ялинки. Вони коштують від 1000 до 4000 гривень, залежно від розміру. Ціни довелося трохи підняти, кажуть продавці.

Середня ціна в регіонах – від 100 гривень за ялинку. Вартість може бути вищою, але це залежить від породи, віку та розміру дерева.

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Легальні хвойні можна придбати лише на офіційних ринках. За незаконний продаж порушників штрафуватимуть. Одна нелегальна ялинка може обійтися в 1055 гривень.

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