Батько Зеленського завів Instagram, ціни на газ зросли, а студентів змушують вакцинуватися – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав нові тарифи, а студентів змушують до 27 вересня принести паспорт повної вакцинації

Українців не радують нові тарифи на тепло і примусова вакцинація / Фото: Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найрезонансніші новини п'ятниці, 24 вересня.

"Північний потік – 2" не запустять?

Кандидат у канцлери Німеччини і лідер партії Християнсько-демократичний союз Армін Лашет заявив, що газопровід "Північний потік – 2" необхідно ввести в експлуатацію. У той же час при цьому повинні враховуватися інтереси України.

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Лашет заявив, що Німеччині потрібен газопровід, адже для країни це економічний проєкт. Крім того, якщо Німеччина зупинить інші види енергії, то їй знадобиться газ.

"Але для мене важливо те, щоб уряд дотримувався визначеної раніше позиції, а саме, що Україна як транзитна країна в результаті не постраждає. Якщо Росія порушить цю угоду, угода буде негайно зупинена", – додав він.

Скільки доведеться платити за газ і тепло

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав тарифи, які будуть діяти в Україні під час опалювального сезону 2021-2022 років.

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Ціни деяких компаній у вересні відчутно зросли:

"КіевГазЕнерджі" – 19,80 гривні за кубометр, якщо в серпні тариф був на рівні 15 гривень 76 копійок;

"Уманьгаз Збут" – по 16 гривень 78 копійок;

"Черкасигаз Збут" – по 16 гривень 76 копійок.

Батько Зеленського веде Інстаграм

Батько президента України Володимира Зеленського Олександр, виявляється, має свою сторінку в Instagram. Її він веде з квітня нинішнього року і там всього три публікації, де він показав молодого сина і написав пост в його захист від всіх недоброзичливців.

Аккаунт Олександра Зеленського, судячи з усього, не фейковий, оскільки на нього підписаний навіть його син. Ось тільки передплатників там поки не так багато – всього 372.

Немовля померло від коронавіруса

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У Коломийському районі Івано-Франківської області новонароджена дівчинка померла від ускладнень, викликаних коронавірусом. Її мати хворіла COVID-19 перед пологами.

Відразу після народження дівчинку перевели в реанімацію через погіршення його самопочуття і під'єднали до ШВЛ.

Дівчинка померла в той же день через вродженої пневмонії. Згідно посмертному аналізу – у неї виявили коронавірус.

Студентів змушують вакцинуватися

Студентів з НМУ ім. Богомольця змушують вакцинуватися і до 27 вересня принести паспорт повної вакцинації. Якщо щеплення немає – підійде і ПЛР-тест, але він повинен оновлюватися кожні три дні за свій рахунок. Якщо не будуть виконані ці умови, то їх не допускатимуть на заняття, а потім і зовсім відрахують.

Випадок, коли студентів змушують робити щеплення від ковіда, відбувся не тільки в Києві. В Одесі студентів, які живуть в гуртожитках, теж змушують вакцинуватися від коронавіруса. В іншому випадку їх будуть виселяти.