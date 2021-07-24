Відкриття Олімпіади в Токіо і санкції проти російської компанії – головні новини за ніч

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини цієї ночі, які ви могли пропустити

Зеленський і відкриття Олімпіади в Токіо. Колаж: "Сьогодні" / Фото: REUTERS

Під час виходу збірної України жителям Південної Кореї нагадали про аварію на Чорнобильській АЕС в 1986 році, а президент Володимир Зеленський підписав низку важливих указів, в тому числі, і ввів економічні санкції.

Україну представили Чорнобилем на відкритті Олімпіади

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Південнокорейська телекомпанія MBC по-своєму представила збірні на відкритті Олімпіади в Японії. Під час параду учасників на тлі кожної команди ставили картинку, яка асоціюється з країною, яку вона представляє.

І поки під час виходу збірної України показали аварію на Чорнобильській АЕС в 1986 році, збірна Італії викликала у телекомпанії асоціацію з піцою, Норвегії – з лососем, а Гаїті – з заворушеннями на вулицях.

Збірна України на відкритті Олімпіади вийшла із зображенням Чорнобиля / Фото: Reuters

Шкіряк звільнився з МВС

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Відразу після повернення з відпустки з міністерства внутрішніх справ звільнився радник глави МВС Зорян Шкіряк.

"Я – все. Сьогодні, відразу після повернення з відпустки, звільнився з МВС України. Спокійно і з дотриманням всіх необхідних формальностей", – сказав він.

За його словами, він пишається кожним днем, проведеним в команді екс-глави МВС Арсена Авакова.

Зеленський дав "зелене світло" рішенням РНБО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про додаткові заходи щодо боротьби з подвійним громадянством чиновників.

Такий указ вийшов на сайті президента.

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Згідно з рішенням РНБО від 16 липня, в деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування – тобто чиновників, повинна відображатися інформація:

про відсутність громадянства іноземної держави;

документів, які дають право на постійне проживання на території іноземної держави – посвідки на проживання.

Зеленський "активував" рішення РНБО про інтеграцію України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору" від 4 червня.

Разом з указом на сайті президента опублікували і рішення Ради національної безпеки і оборони України. У ньому йдеться про мотивацію і цілі – навіщо потрібні заходів щодо невідкладного інтеграції в НАТО.

Санкції проти співзасновників великого російського інтернет-магазину

Президент України Володимир Зеленський в п'ятницю, 23 липня, підписав указ про введення економічних санкцій проти російської компанії Wildberries і її підрозділів в Україні, Польщі, Вірменії, Білорусі, Киргизії та Казахстані.

Також введені санкції проти засновниці компанії і найбагатшої росіянки Тетяни Бакальчук, її чоловіка Владислава Бакальчук, IТ-директора компанії Андрія Ревяшка і одного з керівників Олексія Кузменка.