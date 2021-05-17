"Відморожена зовсім": в Мережі захейтили менеджера Укрпошти за пост про секс

Вона запитала у своїх підписників, як можна під час сексу непомітно поїсти – через кілька секунд в коментарях піднялася хвиля невдоволення

Фото: Facebook Левицької

У Мережі захейтили менеджера по проектам "Укрпошти" Поліну Левицьку за жартівливий пост в соцмережах про секс. Вона запитала у своїх підписників в Facebook: "Як непомітно поїсти під час сексу?".

Що пишуть?

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Левицьку почали цькувати за сміливий пост. Після хвилі гнівних коментарів Левицька обмежили коло осіб, які можуть коментувати пост. Тепер відреагувати на нього можуть лише її друзі.

Тоді питання дівчини почали репостити і продовжувати цькування. В основному, коментатори не соромилися у виразах.

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"Одна з топ-менеджерів державної компанії Укрпошта обіймається актуальною для нею проблемою", – написав політик Олексій Кучеренко.

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"Для початку підлікувати сказ матки (німфоманію), якщо перерватися неможливо, а жерти хочеться дуже. А потім – швиденько до психіатра. Відморожена зовсім", "Уже отримали ті психічно хворі "нові вічно голодні особи". Психіатричні лікарні позакривали під час так званої оптимізації... ось і прийшли всі неадекватні до влади", "Якщо вже так хочеться "пороти", дуй в ескорт-послуги. Та й нагодують так (по самі гланди)", – пишуть коментатори.

Як відреагувала Левицька і її друзі?

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"Друзі! Я в променях слави нафталінів. А якщо серйозно, це так дико, що є ще люди в нашій країні, яких лякає слово секс. Вибачте їм це. Там рівень совка, де сексу немає і ніколи не було! Всі народжувалися з капусти", – прокоментувала те, що відбувається Левицька.

Підписники Левицької з гумором відреагували на цькування. Їх, як і її, потішила реакція суспільства на питання про секс.

"Насправді дуже шкода, що відсутність заводу з патронами або корупційні зв'язки старих еліт викликають менш засудження, ніж бажання непомітно поїсти під час сексу", – написав політичний консультант Петро Охотін.

"Нє, ну за всієї моєї іронії щодо фемінізму і тому подібних дурниць цей хейт – канішно, енеоліт. І ще не факт, що перше "е" не зайве. Мене от одного разу покинула дівчина за те, що я лазив до холодильника, поки вона в паузах між оргазмами віддихувалася в ліжечку", - в свою чергу підтримав Левицьку журналіст Олександр Михельсон.

Раніше ми повідомляли, що помічниця голови Центральної виборчої комісії Анжела Єременко звільнилася після шквалу критики в Мережі через її пост про секс-іграшки.