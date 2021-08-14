"Папа" прилетів: SkyUp поповнив флот ще одним літаком

Тепер в українській компанії налічується 14 середньомагістральних повітряних суден

SkyUp показав новий літак / Фото: Facebook/SkyUp Airlines

У суботу, 14 серпня, лоукостер SkyUp оголосивпро прибуття нового літака, який став 14-м за рахунком в українській компанії. Середньомагістральний Boeing 737-800 NG уже знаходиться на території міжнародного аеропорту "Бориспіль".

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Про це повідомляє прес-служба SkyUp на сайті і в соцмережах.

Повітряне судно вже готове до пасажирських польотів. Після всіх необхідних дозволів, кажуть в компанії, літак буде внесений до розкладу.

"Його ім'я – Папа, тому що бортовий номер UR-SQP, остання "P" авіаційною мовою – Papa", – йдеться в повідомленні прес-служби на Facebook-сторінці.

"Анкета Папи":

За походженням – Boeing 737-800NG;

Рік народження – 2006;

Можливості – 189 пасажирів;

Ліврея – фірмова помаранчева SkyUp зі смайликами;

Вінглети – роздвоєні Split Scimitar;

План – Літати в усіх напрямках SkyUp.

Повітряне судно стало восьмим у флоті авіакомпанії аналогічної моделі. Зараз лоукостер налічує 14 середньомагістральних літаків: два Boeing 737-700 NG на 149 місць, вісім Boeing 737-800 NG на 189 місць, чотири Boeing 737-900ER NG на 215 місць.

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Поповнення у флоті компанія анонсувала ще на початку серпня. Тоді SkyUp розповів про ще один літак, який назвали Оскаром. Середньомагістральний Boeing 737-800NGВ прибув в Міжнародний аеропорт "Бориспіль" 3 серпня і став 13-м в авіапарку лоукостера.

Нагадаємо, з 23 жовтня SkyUp знову почне виконувати рейси до Танзанії на острів Занзібар два рази на тиждень. У 2022 році кількість польотів хочуть збільшити до 4-х разів. Вартість квитка з Києва до Занзібару починається від 7 773 грн, а з Занзібару до Києва – від 8 416 грн.

Ще раніше, з 23 серпня, український лоукостер починає виконувати рейси з Києва в Лісабон – вже відкрито продаж квитків. Однак перельоти будуть виконуватися рідше, ніж в Занзібар, – тільки по понеділках. Ціни на квитки з Києва до Лісабона стартують від 3 105 грн, а з Лісабона до Києва – від 2 959 грн.

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