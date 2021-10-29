Перейменування Facebook та подробиці вбивства активіста у Сумах — головні новини за ніч

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Компанія Facebook змінила назву на Meta — і її акції пішли вгору
Американська компанія Facebook оголосила про зміну своєї назви на Meta. Марк Цукерберг заявив, що компанія хоче асоціюватися з "метавсесвітом", а не лише із соціальною мережею Facebook.
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Добкін заявив про "купівлю" 20 тисяч голосів під вибори у Харкові
Тимчасова міська влада Харкова готує масові фальсифікації у день виборів. Про це заявили у команді кандидата на посаду мера міста Михайла Добкіна.
Помста за викриття злочинної схеми? Подробиці вбивства активіста у Сумах
У Сумах впритул розстріляли місцевого активіста, ще й на очах його дівчини. Відомо, що Олександр Іваніна належав до "Правого сектору". І саме у день вбивства на сесії міськради він різко критикував сумських перевізників через високі ціни.
Разумков: "Чекаю, коли секретар РНБО запропонує царя"
Колишній речник Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що в Україні не вдасться провести посилення президентських повноважень, що пропонує зробити секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов.