Перейменування Facebook та подробиці вбивства активіста у Сумах — головні новини за ніч

Марк Цукерберг змінив назву Facebook та подробиці вбивства представника "Правого сектору" Олександра Іваніни

Ребрендинг Facebook та розслідування вбивства представника "Правого сектору" Олександра Іваніни/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Компанія Facebook змінила назву на Meta — і її акції пішли вгору

Американська компанія Facebook оголосила про зміну своєї назви на Meta. Марк Цукерберг заявив, що компанія хоче асоціюватися з "метавсесвітом", а не лише із соціальною мережею Facebook.

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Компанія провела ребрендинг, змінивши свою назву/Колаж: "Сьогодні"

Добкін заявив про "купівлю" 20 тисяч голосів під вибори у Харкові

Тимчасова міська влада Харкова готує масові фальсифікації у день виборів. Про це заявили у команді кандидата на посаду мера міста Михайла Добкіна.

/ Фото: Колаж: Сьогодні

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Помста за викриття злочинної схеми? Подробиці вбивства активіста у Сумах

У Сумах впритул розстріляли місцевого активіста, ще й на очах його дівчини. Відомо, що Олександр Іваніна належав до "Правого сектору". І саме у день вбивства на сесії міськради він різко критикував сумських перевізників через високі ціни.

У Сумах розстріляли активіста/Колаж: Сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Разумков: "Чекаю, коли секретар РНБО запропонує царя"

Колишній речник Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що в Україні не вдасться провести посилення президентських повноважень, що пропонує зробити секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов.

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