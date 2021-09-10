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Переведення годинників на зимовий час в Україні 2021: коли, як і навіщо

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
10 вересня, 02:53
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Противникам переведення годинників двічі на рік поки не вдалося домогтися свого, тому в одну з неділь жовтня українці зможуть поспати на годину більше
В Україні через півтора місяця знову переведуть годинники
В Україні через півтора місяця знову переведуть годинники / Фото: Колаж: Сьогодні

У жовтні 2021 року українцям доведеться знову перевести всі свої годинники на так званий зимовий час і знову пристосовуватися до нового розпорядку. Відповідаємо на найпоширеніші запитання щодо чергового переведення часу.

Коли і як

Переведення годинників в Україні на зимовий час у 2021 році відбудеться в останні вихідні жовтня в ніч з суботи на неділю. Цього року година ікс припаде на 4 ранку 31 жовтня. Тобто о 4 годині ночі на неділю ми повинні перевести стрілки годинника на годину назад.

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Правда чекати 4 години ранку, щоб перейти на зимовий час, необов'язково. Практично всі годинники в сучасних гаджетах і пристроях автоматично переводять час.

Навіщо переводити

В Україні переходять на "зимовий" і "літній" час згідно з постановою Кабінету міністрів №509 "Про порядок обчислення часу в Україні", ухваленою 13 травня 1996 року. Вважається, що зимовий час сприяє ефективнішому використання світлового дня і економії електроенергії.

Але взагалі час в Україні на годину вперед і назад переводять ще з 1981 року. Восени – на зимовий час, а навесні – на літній, на годину вперед.

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До речі, в Україні не раз намагалися скасувати переведення годинників. Остання спроба була минулої весни. Верховна Рада навіть ухвалила законопроєкт "Про обчислення часу в Україні" (№4201) в першому читанні, але друге він не пройшов – документ відправили на доопрацювання.

Зазначимо, раніше новини "Сьогодні" пояснювали, навіщо Україні потрібно відмовитися від переведення годинників.

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