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Перша серед країн-партнерів: Україна отримає новий пакет Цілей партнерства з НАТО

29 травня, 18:37

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Делегації країн НАТО відзначили зусилля України, які вона докладає, щоб відповідати стандартам Альянсу

До 2025 року Україна першою серед країн-партнерів НАТО отримає оновлений пакет цілей партнерства.

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Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

28 травня 2021 делегація України взяла участь у засіданні Комітету з партнерства та колективної безпеки НАТО. Делегації України та країн Альянсу обговорили проект Цілей партнерства та домовилися перейти до наступного етапу його узгодження – напрямок на розгляд Північноатлантичної ради.

В оновленому пакеті Цілей партнерства для України приведені сили та засоби, які країна готує для участі в програмі "Партнерство заради миру", операціях і місіях Альянсу. Цілі підтримують реформування сектору оборони і безпеки.

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Представники Болгарії, Великобританії, Данії, Канади, Латвії, Литви, Польщі, Сполучених Штатів Америки та Франції відзначили прогрес оборонної реформи в Україні, а також зусилля, які докладає країна для наближення до стандартів і принципів НАТО.

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Раніше ми повідомляли, що президент Франції Еммануель Макрон обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом скупчення російських військ біля кордонів України.

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