Полонені кадировці не затримуються в Україні – у чому причина

З полоненими росіянами ситуація зовсім інша

Кадировців швидко забирають до Росії з України. Фото: колаж "Сьогодні"

Український блогер Володимир Золкін розповів, чому досі не вдалося взяти жодного інтерв'ю з чеченськими полоненими. За його словами, РФ моментально дає запит на кадировця, що потрапив у полон, і видає замість нього будь-якого українця. Але з полоненими росіянами ситуація інша.

Про це Золкін повідомив у своєму інтерв'ю з російськими полоненими.

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"Насправді ми не можемо поспілкуватися з кадировцями просто тому, що Росія моментально дає запит на будь-якого кадировця, який потрапив у полон, і видає замість нього будь-якого українця на наш запит, будь-якого", – сказав він.

Золкін зазначив, що з полоненими росіянами ситуація зовсім інша. РФ не переймається долею своїх громадян. Окупантів, які потрапили у полон в Україні, оголошують зниклими безвісти, і їх ніхто не поспішає обмінювати.

Кадировців, що знімали відео для соцмереж, накрила артилерія ЗСУ

Чеченських бійців Рамзана Кадирова накрила українська артилерія, коли ті знімали чергове відео для соцмереж, як вони "героїчно воюють" в Україні. Відповідний відеоролик оприлюднив Telegram-канал "Збройні сили України. Війна з окупантами".

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"Кадировці спокійно знімали черговий тікток, доки до них не прилетів подарунок від наших воїнів", – йдеться у підписі до відео.

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