"По чашці кави – і вперед": Аваков згадав, як звільняли Маріуполь

Спецоперація за участі кількох підрозділів була спланована і проведена протягом однієї доби

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у річницю звільнення Маріуполя розповів, як планували воєнну операцію, а також зазначив, що це стало переломним моментом у російсько-українській війні.

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Про це він написав у Facebook.

Аваков нагадав, що 13 червня 2014 року бійці полку "Азов", дві роти батальйону "Дніпро-1", 1-ша бригада НГУ і бійці 79-ї окремої аеромобільної бригади почали операцію зі звільнення Маріуполя від проросійських бойовиків. Увечері того дня над містом замайорів синьо-жовтий прапор. За словами міністра, спецоперація була спланована і проведена протягом однієї доби.

Українці, які звільнили Маріуполь. Фото: Facebook

"Бій тривав кілька годин. В ході штурму були ліквідовані головні опорні точки бойовиків, знищена техніка, відновлено контроль над усіма захопленими спорудами, зокрема, був знищений укріпрайон на вулиці Грецькій, де проросійські бойовики влаштували свій штаб. Ніхто з цивільних жителів Маріуполя під час проведення операції серйозно не постраждав", – написав Аваков.

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Глава МВС зазначив, що після звільнення Маріуполя українські військові провели Широкинську операцію, завдяки якій лінію фронту вдалося відсунути від мирного українського міста і убезпечити жителів Маріуполя від постійних обстрілів російських найманців.

Військовий трофей після зачистки бойовиків. Фото: Facebook

"Ці події стали переломними в ході того етапу російсько-української війни і перешкодою подальшій окупації України. Тепер Маріуполь – місто-красень, живе своїм мирним життям: діти ходять у садки і школи, їхні батьки – на роботу, у вихідні дні сім'ї збираються разом і проводять час, не чуючи страшних звуків пострілів або підірваних мін", – підкреслив міністр.

Авакова додав, що звільнення Маріуполя відбувалося у суворих умовах.

"Пам'ятаю все, не легенди і вигадки, а всю правду: від кулеметів "Утьос" без станин, які дістали для обстрілу бетонних огорож ворога на Грецькій, і до перекидання сміливців-"азовців" у кедах і з десятком "броників" на всіх. Затвердили з командирами схему штурму і взаємодії в кабінеті за столом: по чашці кави – і вперед на єдиному тоді літаку Нацгвардії, що літав", – резюмував він.

Барикади бойовиків. Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше в МВС уже показували відео звільнення Маріуполя. Ватажок місцевих бойовиків з позивним "Чечен" отримав інформацію про підготовку штурму і зі своїми соратниками за день до операції втік з міста.