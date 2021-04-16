Україна відмовляється від штрафів за недотримання термінів поставок COVID-вакцини – Степанов

Україна може виставити штрафні санкції виробникам вакцини від коронавірусу за те, що не дотримуються термінів поставок, однак, від цього вона швидше не з'явиться.

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Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми можемо виставити штрафні санкції, але від цього що, вакцина з’явиться? Виробники часто кажуть, що нема питань, ми вам повернемо кошти", – сказав Степанов.

За його словами, в Україні немає проблем зі збутом вакцин, адже їх просто не існує.

"Я розумію, що ця річ щодо відтермінування вакцин – тимчасова, а з іншого боку я розумію, наскільки важлива кожна ампула, кожна доза вакцини, на яку розраховують люди", – зазначив міністр.

Також ми писали про те, що 15 квітня у Верховній Раді міністру охорони здоров'я Максиму Степанову вручили дві гвоздики, які принесли з похорону чоловіка, який помер від коронавірусу. Квіти передала народний депутат від "Голосу" Ольга Стефанишина під час Години запитань до уряду.

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