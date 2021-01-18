Чому в Україні стали робити менше ПЛР-тестів? Інфекціоніст назвала причини

Українці стали робити менше тестів на коронавірус. Однак однієї причини в цьому немає. Їх може бути комплекс.
Про це сайту "Сьогодні" розповіла заввідділом епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Житомирського обласного лабцентру Тетяна Лутай.
Так, інфекціоніст назвала такі причини:
- люди не зацікавлені в тестуванні. Не всі люди з симптомами йдуть навіть до лікаря;
- мобільних бригад, які брали аналізи на дому, вже немає (крім Житомирської області). Їх не фінансує Національна служба здоров'я;
- зразки тестів не везуть щодня у райцентр через велику відстань (до 100 км). Для цього потрібно шукати транспорт і пальне;
- кількість хворих може дійсно зменшуватися. Інфекціоніст стверджує, що карантин дає свій результат.
Лутай додала, що зараз у лабораторіях немає великого навантаження.
"Протягом двох місяців в лабораторії менше 40% навантаження. Навіть зразки, які приходять у 16-17 годин, досліджуються у той же день. Тоді як у завантажений період результат давався на другу-третю добу. І результати відразу вносять у систему і лікар в онлайн-режимі бачить їх. Ні черг з тестуванням немає, ні черг з видачею результатів", – зазначила вона.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у всіх сімейних лікарів будуть швидкі тести на коронавірус.
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