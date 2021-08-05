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Майже три мільйони: голові Харківської облради Товмасяну обрали запобіжний захід

5 серпня 2021 18:30

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Артура Товмасяна підозрюють в отриманні понад мільйона гривень хабара

Артур Товмасян став підозрюваним. Колаж "Сьогодні"

Артур Товмасян став підозрюваним. Колаж "Сьогодні"

Главі Харківської облради Артуру Товмасяну обрали запобіжний захід в справі про хабарництво. Протягом п'яти днів чиновник повинен внести 2 млн 996 тис. 400 грн застави – запобіжний захід діє до 5 жовтня.

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Про це повідомляє "Суспільне.Харків".

Внести кошти Товмасян повинен протягом п'яти днів після рішення. Сам Товмасян і його адвокат просили суд визначити запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, а прокурори наполягали на заставі. Чиновник заявив, що таких грошей у нього немає.

У чому підозрюють Товмасяна?

У прес-службі НАБУ заявили, що главу Харківської облради підозрюють в отриманні 1,05 млн гривень хабара. Чиновник з заступником вимагали гроші за те, щоб залишити на посаді керівника обласного комунального підприємства.

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Розслідування щодо харківських чиновників НАБУ вело з весни 2021 року. Перший транш у розмірі 300 000 гривень був отриманий в квітні. Другий транш був у розмірі 200 000 гривень – в травні. Третій транш – 17 червня в розмірі 200 000 гривень. Остання сума грошових коштів, 350 000 гривень, була передана 21 липня. Про це розповів детектив НАБУ.

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Крім Товмасяна в числі підозрюваних його заступник Андрій Малиш та адвокат, який вважається посередником. Обом обрали запобіжний захід у вигляді застави, і обидва вийшли, як внесли гроші.

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