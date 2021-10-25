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Під Харковом п'яний чоловік напав на медиків "швидкої"

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
25 жовтня, 11:50
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Він спочатку почав знімати відео про роботу медиків, а потім накинувся на бригаду "швидкої допомоги" з кулаками
У Харківській області напали на бригаду швидкої допомоги.
У Харківській області напали на бригаду швидкої допомоги. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харківській області напали на бригаду швидкої допомоги, яка проводила госпіталізацію хворого до Слобожанської міської лікарні. П'яний чоловік кидався на медиків з кулаками і намагався пошкодити спецавтомобіль.

Про це повідомляє місцевий Центр екстреної медичної допомоги.

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Подробиці інциденту

Бригада в складі фельдшера Даніеля Дзюби і водія Сергія Горбунова проводили госпіталізацію хворого. В цей же час повз лікарню проходив чоловік, який був у стані сп'яніння. Тримаючи мобільний телефон в руці, він почав коментувати і знімати роботу медичних працівників, разом з тим нецензурно висловлюватися і ображати фельдшера.

На зауваження та прохання припинити, чоловік почав ще агресивніше поводитися і кидатися з кулаками на медичного працівника. Від удару хулігана фельдшера захистив водій спеціалізованого авто ЕМД.

На очах персоналу лікувального закладу і перехожих чоловік намагався також вдарити і пошкодити автомобіль бригади та медичне обладнання.

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"У той час, коли бригади медиків без вихідних і відпочинку, не шкодуючи сил і здоров'я рятують людські життя в умовах всесвітньої пандемії, деякі неадекватні громадяни дозволяють собі агресивну і непередбачувану поведінку по відношенню до працівників", – нарікають медики.

Фельдшер Даніель Дзюба та водій Сергій Горбунов. Фото: ЦЕМ

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Справою займеться поліція

Інформація про хуліганські дії буде передана до правоохоронних органів.

"Ще раз закликаємо всіх відповідально і з повагою ставитися до роботи і майна служби екстреної медичної допомоги, служби, яка рятує людські життя!", – додали у Центрі екстреної медичної допомоги.

COVID-19 б'є рекорди за викликами "швидкої"

10 жовтня, кількість звернень за номером 103 досягло рекордних показників. До медиків звернулися понад 44 тисяч раз за добу.

На той день довелося найбільше за всю історію кількість виїздів бригад екстреної медичної допомоги та відповідно госпіталізацій пацієнтів. Перш за все це пов'язано з новою хвилею коронавірусної хвороби COVID-19.

Раніше ми писали:

  • У Рівненській області медики не виїжджають на виклики, пов'язані з підвищенням температури або тиску.
  • У Чернівецькій області у машині "швидкої допомоги" помер італієць. У реанімації Сторожинецької районної та Чернівецької обласної лікарні його не змогли прийняти.

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