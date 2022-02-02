Під Херсоном чоловік розстріляв собак через конфлікт із сусідкою (відео)

Тепер стрільцю загрожує до 8 років позбавлення волі

Застрелив з рушниці сусідських собак. Четверо чотирилапих стали жертвами війни між селянами в Херсонській області. Стрілець каже, вони розірвали його цуценя. Але власниця собак переконана, причина геть інша — усе через землю. Що сталося насправді — розбиралася кореспондентка "Сьогодні" Анжела Слободян.

Вбивство собак

Олена зі страхом пригадує, як на подвір’я зайшов сусід із рушницею. Спочатку направив на неї, потім — прицільно гатив у собак. Трьох — застрелив.

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4-ту тварину поранив, Бела втекла. Її й досі не можуть знайти. Гільзи по всьому дворі. Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 56-річний Юрій. За версією слідства, він стріляв у собак з власної зареєстрованої рушниці. Однак зброю поліцейські забрали не відразу. І сусід наступного дня прийшов з погрозами.

"Сказав, що наступного раз мішенню буду я у нього. Я йому кажу: "Ти мені що, погрожуєш після того?", — каже місцева жителька Олена Ліфенцева.

Чому вбив?

Юрій — мисливець. Третій рік, як оселився тут. Каже, сусідські собаки крали курей, а потім роздерли його щеня.

"Приніс їй на ґанок, кажу, дивись, ноги немає, ось так от розірвали. А що, потрібно було їх труїти? Я собак тримаю, я їх годую, а ця ніколи не годує", — розповів місцевий мешканець Юрій Пак.

Олена каже, помстився не собакам, а їй. Через те, що не дала йому в оренду своєї землі. Але це лише її версія. Копи поки перевіряють.

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Що загрожує чоловіку?

Поліція порушила кримінальне провадження. Стрілець може втратити свободу на 8 років.

"Він визнає свою вину. Вже після отримання висновків трупів цих тварин буде прийняте рішення щодо оголошення про підозру", — каже начальник слідчого відділення Скадовського райвідділку Нацполіції Ігор Моргун.

Також можуть додати й порушення недоторканності житла та незаконну поведінку зі зброєю та боєприпасами. Варто зазначити, що багато людей на боці Юрія.

"Хтось мене підтримує, хтось не підтримує", — зауважив місцевий мешканець Юрій Пак.

В Олени тепер залишилося 5 собак. Але вона вірить, що шоста — налякана стріляниною Бела — таки повернеться.

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Покарання за жорстоке поводження з тваринами

За жорстоке поводження з твариною законом передбачено кримінальна чи адміністративна відповідальність.

Адміністративна – знущання, що спричинило тварині фізичний біль, але не призвели до тілесних ушкоджень або загибелі; залишення тварин напризволяще, порушення правил утримання.

Покарання – штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини, якщо її перебування у власника є небезпечним для життя або здоров'я.

Кримінальна – навмисне жорстоке поводження, що призвело до каліцтва чи загибелі тварини; нацьковування тварин друг на одного; заклики до жорстокого поводження з тваринами.

Покарання:

Штраф від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт строк до 6 місяців або обмеження волі строк до 3 років.

Ті ж дії, скоєні у присутності дитини, – обмеження волі строк від 3 до 5 років, або від 3 до 5 років позбавлення волі.

Дії, скоєні з особливою жорстокістю або у присутності дитини, або з двома і більше тваринами, або повторно, або групою осіб – караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

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