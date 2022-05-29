Підтримка у важку хвилину: як допомагають вимушеним переселенцям в Україні

Люди, які найбільше постраждали від війни, отримують гуманітарну допомогу

Вимушені переселенці мають можливість отримати гуманітарну допомогу / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

У перший день повномасштабного наступу Росії на Україну, в Сєвєродонецьку Луганської області почалися бойові дії. До 18 березня там перебувала місцева жителька Алла.

Згодом розпочалася евакуація українців, тож жінка приєдналася до групи студентів з інституту, де навчалася її похресниця. Разом їх вивезли до Кам’янця-Подільського.

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"Місто вибухало, літали ракети, снаряди. Перебувати там було вже неможливо", – згадує Алла події в Сєвєродонецьку.

Життя в новому місті

Алла з кумою та похресницею перебралися до Кам’янця-Подільського. Переїзд був ризикованим, оскільки про "зелені коридори" не було й мови – автобуси могли розстріляти.

"Якщо судилося жити, будете жити. Залишатися не можна, Сєвєродонецьк стане другим Маріуполем", – наголосила жінка рідним.

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На жаль, свою маму вона не змогла переконати покинути місто. Донині зв’язку з нею немає.

У Кам’янці-Подільському Алла перебувала до початку травня. Речей було обмаль, роботи в новому місті також не знайшлося.

Допомога у важку хвилину

Відтак, українка переїхала до Києва, де отримала гуманітарну допомогу від Фонду Ріната Ахметова.

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"Дякую вам велике за те, що ви підтримуєте людей у таку важку хвилину. Я знаю, що Рінат Ахметов допомагає ще з 2014 року: бачила в Луганську пакети з гуманітарною допомогою, які привозили нужденним людям. Бажаю здоров’я йому та світлого майбутнього нам усім", – наголосила вона.

Найбільше Алла хоче повернутися до мирного життя. Вона вважає, що багато хто з українців не цінував мирне небо над головою, можливість прокинутися вранці, зайнятися своїми справами та спокійно жити. Жінка мріє про те, щоб мир скоріше настав знову.

Від початку повномасштабного вторгнення, гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 мільйона українців. Понад 1 мільйон із них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

Допомогу надають в рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 мільйонам осіб.

Раніше ми розповідали, що Фонд Ріната Ахметова витратив 100 мільйонів євро на допомогу українцям і як підтримують жителів Миколаївської області під час війни.