Україна отримала шанс зняти морську блокаду: що пишуть західні ЗМІ

Росія зазнає невдач в Україні

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російська Федерація досягає мінімуму цілей, які ставила стосовно війни в Україні. Тим часом інші держави продовжують поставляти нам необхідне озброєння, що збільшує шанси України на перемогу. Про таке пишуть західні медіа. Сайт "Сьогодні" пропонує огляд світових ЗМІ.

РФ применшує втрати

The Washington Post пише, що спроба Путіна розгромити Україну зазнала невдачі, і війна переросла в затяжний конфлікт, який, можливо, забрав життя стільки ж російських солдатів, як і дев’ятирічна війна Радянського Союзу в Афганістані. Москва намагалася применшити ці втрати, але невдачі на полі бою викликали питання.

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Ознаки опору наростають. Російський військовий суд цього тижня за зачиненими дверима ухвалив, що 115 військовослужбовців було правомірно звільнено за відмову брати участь у вторгненні.

Україна отримала нову зброю

The New York Times пише, що Україна отримала протикорабельні крилаті ракети "Гарпун" з Данії, які можуть зіграти ключову роль в знятті морської блокади. Вони будуть використані, щоб спробувати прорвати чорноморську блокаду Росії та захистити портове місто Одеса.

Новини про те, що "Гарпуни" почали надходити до українських збройних сил, з’явилися після того, як американські офіційні особи заявили, що адміністрація Байдена схвалила відправку в Україну реактивних систем залпового вогню великої дальності, що значною мірою може допомогти Україні в обороні своєї території на Донбасі.

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Росія зазнає поразки

The Times пише, що після майже 100 днів війни в Україні й досі не зрозуміло, хто переможе. Збройні сили України провели надзвичайно успішну динамічну оборону Після принизливих поразок під Києвом та за межами північних міст Кремль відкрито зобов’язався завоювати весь Донбас — Луганську та Донецьку області.

ЕС отримав пропозицію щодо відмови від газу з РФ

Bloomberg повідомляє, що Європейська комісія направила країнам-членам Євросоюзу план, у якому пропонує поступову відмову від російської нафти, що йде трубопроводом "Дружба", намагаючись задовольнити перестороги Угорщини.

Європейський Союз запропонував заборонити морське транспортування нафти з Росії та відкласти обмеження на імпорт з ключового трубопроводу, щоб задовольнити заперечення Угорщини й укласти угоду щодо пакета санкцій, що застопорився, спрямованих проти Москви за її війну в Україні.

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Повного нафтового ембарго вимагають українські компанії ДТЕК, Нафтогаз і Укренерго через проєкт #StopBloodyEnergy.

Росія атакує на Донбасі

Reuters пише, що російські війська активізували атаку на українське місто Сєвєродонецьк. Повільні, досягнення Росії на сході України вказують на незначне зрушення у війні, яка триває вже четвертий місяць. Сили агресора, схоже, близькі до захоплення всієї Луганської області, що є однією з найскромніших військових цілей, які Кремль поставив після припинення нападу на Київ перед лицем українського опору.

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