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СЬОГОДНІ Новини України

Погода на День закоханих буде сонячною та теплою: прогноз на 14 лютого

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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13 лютого, 17:00
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В ніч на понеділок температура повітря опуститься до -7 градусів, але вже вдень буде значно тепліше
14 лютого чекають теплу погоду.
14 лютого чекають теплу погоду. / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні завтра, 14 лютого, буде сонячною майже по всій країні. Температура повітря місцями прогріється до +7 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко в своєму Telegram.

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За її прогнозом, в понеділок в більшості регіонів України переважатиме антициклон. Вітер буде з південного заходу, помірний.

"В Україні очікується у понеділок суха погода, синє сонячне небо, часом красиві милі білі хмарки", – розповіла Діденко.

У ніч на понеділок переважатиме мороз, -3-7 градусів, на Сумщині, Харківщині, Полтавщині -6-11 градусів.

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А вже вдень 14-го лютого потепліє до +3+7 градусів, а на тих же Сумщині, Харківщині, Полтавщині буде свіжіше, 0+4 градуси.

Якою буде погода в лютому

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів "Сьогодні", що у лютому середньомісячна температура повітря буде від 0 до 4 градусів морозу, на високогір'ї Карпат – до 6 градусів морозу, це близько до норми (тобто лютий виявиться теплішим за січень на 1-2 градуси. – Авт.). На півдні Одеської області, а також у Криму та на Закарпатті — до 4 градусів тепла.

У лютому весни очікувати не варто.

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"Якщо температура у лютому прогнозується в межах норми, то й зима цього місяця не закінчиться. Розрахунки показують: лютий буде зимовим місяцем, ми не бачимо, що середньодобова температура у лютому стійко перейде через нуль градусів у бік підвищення", — розповів нам Анатолій Прокопенко.

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