Прикордонників звинуватили у жорстокому поводженні з пораненим бійцем із Британії: у ДПСУ відповіли

Пораненого бійця нібито не випускали з України

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У мережі заявили про те, що пораненого громадянина Великобританії позивним "Сафрон" прикордонники протримали на кордоні в Шегінях і змусили сплатити 5 тисяч грн штрафу за порушення терміну перебування в Україні. Крім того, йому заборонили в'їзд до нашої країни до кінця року. Про це повідомив юрист Валерій Карпунцов у Facebook.

За його словами, від дій прикордонників постраждав етнічний українець, громадянин Великої Британії, спецназівець. Він тренував британський спецназ, а у 2014-2015 роках приїхав воювати за Україну на сході. Коли розпочалося широкомасштабне вторгнення, він знову приїхав захищати Україну. Брав участь у боях під Гостомелем.

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Минулого тижня "Сафрон" отримав поранення. 12 години його не могли евакуювати. З України він їхав на лікування до Англії. Його пораненого з температурою протримали 5 годин на кордоні у Шегінях, заявив Карпунець. Він пропустив літак із Польщі. За словами Карпунця, військового змусили сплатити 5000 грн штрафу за порушення перебування терміну 90 днів та поставили заборону на в'їзд в Україну до кінця року.

При цьому у Держприкордонслужбі цю заяву спростували. Спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко після особистого спілкування з цією людиною повідомив: чоловік стверджує, що цю інформацію було поширено без його відома і згоди на це він не давав. Крім того, до прикордонників немає претензій, а дії військовослужбовців оцінює в межах норм законодавства.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким хочуть врегулювати механізм виїзду військовозобов'язаних за межі країни під час воєнного стану. Наразі заборона на виїзд діє на підставі президентського указу.

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Раніше військовий аналітик із Австрії Том Купер заявив, що українська армія вже перевершила війська НАТО . За його словами, українці можуть повчити НАТО як треба воювати.