Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Наступ на Луганщині 📢 Ракетні обстріли 📺 Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Новини України

Прикордонників звинуватили у жорстокому поводженні з пораненим бійцем із Британії: у ДПСУ відповіли

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 липня, 20:43
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Пораненого бійця нібито не випускали з України
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У мережі заявили про те, що пораненого громадянина Великобританії позивним "Сафрон" прикордонники протримали на кордоні в Шегінях і змусили сплатити 5 тисяч грн штрафу за порушення терміну перебування в Україні. Крім того, йому заборонили в'їзд до нашої країни до кінця року. Про це повідомив юрист Валерій Карпунцов у Facebook.

За його словами, від дій прикордонників постраждав етнічний українець, громадянин Великої Британії, спецназівець. Він тренував британський спецназ, а у 2014-2015 роках приїхав воювати за Україну на сході. Коли розпочалося широкомасштабне вторгнення, він знову приїхав захищати Україну. Брав участь у боях під Гостомелем.

Реклама

Минулого тижня "Сафрон" отримав поранення. 12 години його не могли евакуювати. З України він їхав на лікування до Англії. Його пораненого з температурою протримали 5 годин на кордоні у Шегінях, заявив Карпунець. Він пропустив літак із Польщі. За словами Карпунця, військового змусили сплатити 5000 грн штрафу за порушення перебування терміну 90 днів та поставили заборону на в'їзд в Україну до кінця року.

При цьому у Держприкордонслужбі цю заяву спростували. Спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко після особистого спілкування з цією людиною повідомив: чоловік стверджує, що цю інформацію було поширено без його відома і згоди на це він не давав. Крім того, до прикордонників немає претензій, а дії військовослужбовців оцінює в межах норм законодавства.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким хочуть врегулювати механізм виїзду військовозобов'язаних за межі країни під час воєнного стану. Наразі заборона на виїзд діє на підставі президентського указу.

Реклама

Раніше військовий аналітик із Австрії Том Купер заявив, що українська армія вже перевершила війська НАТО . За його словами, українці можуть повчити НАТО як треба воювати.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
Війна в Україні з космосу
Більше новин
🙏 Keep Calm
Допомога під час війни
Більше новин
Хроніка обстрілів
Більше про це
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
МЕД-ФРОНТ
Війна з рідкісними хворобами
Історії пацієнтів
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 4 липня
1
Особовий склад 36200
Особовий склад
2
Танки 1589
Танки
3
ББМ 3754
ББМ
4
Артилерія 804
Артилерія
5
Засоби ППО 105
Засоби ППО
6
РСЗВ 246
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 187
Гелікоптери
9
БПЛА 658
БПЛА
10
Кораблі/катери 15
Кораблі/катери
11
Транспорт 2629
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Нескорені
Павло Проскурніков - начальник караулу однієї із пожежно-рятувальних частин Запоріжжя. Офіцер, який разом з товаришами щоденно рятує мешканців міста, зробив романтичну пропозицію коханій дівчині Анастасії. Для цього він вигадав легенду…
Як кохання перемагає війну
Герої не вмирають!

Снайпер-ракетник... Віталій Мовчан - лейтенант ЗСУ, командир підрозділу ПВО, який обслуговував зенітно-ракетний комплекс... 24 лютого близько 6:50 Віталій провів перший у житті бойовий пуск зенітної ракети - і збив російський винищувач Су-30. Згодом підбив ворожий безпілотник. Авіація противника почала полювання на героїчний екіпаж ЗРК… Мовчан загинув під час ракетного удару. Герой України. Посмертно.

Історія звитяги
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

19727.31

Bitcoin Cash (BCH)

107.13

Binance Coin (BNB)

225.88

Ethereum (ETH)

1108.41

Litecoin (LTC)

51.27

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
37,99
-
50,00
55,00
39,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
37,77
-
-
-
37,79
-
51,00
57,00
37,97
-
-
56,99
39,97
-
50,99
57,99
38,88
-
50,00
55,00
39,95
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,53 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.53

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти