Русский
$ 27,72
33,41
  1. Новини України

Викрадали і катували людей: ветерани АТО створили банду рекетирів

7 травня, 12:52

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

СБУ схопила учасників угруповання, яке діяло в Київській та Чернігівській областях – серед учасники добробатов

/ Фото: СБУ

Українські спецслужби провели ряд операцій одразу в декількох областях, затримавши сімох чоловіків, яких підозрюють в причетності до рекету.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Зловмисників затримали в Київській та Чернігівській областях, серед них – четверо учасників добровольчого батальйону.

Відео: СБУ

Завдяки зв'язкам в правоохоронних органах вони отримували доступ до матеріалів кримінальних проваджень та інформації про їхніх фігурантів. Використовуючи ці дані, злочинці застосовували психологічний тиск, погрожували насильством і фізичною розправою, щоб вимагати у них гроші.

Реклама

/ Фото: СБУ

Зокрема банда вимагала 35 тис. доларів у двох жителів Київської області, яких підозрювали у вчиненні кримінального правопорушення. Крім того, одного з них викрали і сильно побили.

Рекетирів спіймали на гарячому – після отримання 8 тис. доларів від одного з потерпілих.

/ Фото: СБУ

В тренді
Кур'єри під наркотиками та реальна смертність від COVID – головні новини за ніч

Реклама

В рамках операції провели понад 10 обшуків, під час яких у зловмисників вилучили вогнепальну і холодну зброю, боєприпаси, засоби спецзв'язку, а також валюту готівкою та інші докази протиправної діяльності.

/ Фото: СБУ

Наразі затриманим оголошено підозру у вимаганні, тортурах, незаконному позбавленні людини свободи групою осіб за попередньою змовою (ч 3 ст. 28; ч 2 ст. 127; ч 3 ст. 146 та ч 4 ст. 189 КК України).

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Реклама

Нагадаємо, раніше в Київській області затримали учасників банди, яка вкрала діамант вартістю 400 тис. доларів.

А минулого місяця під Києвом схопили банду іноземців-грабіжників, які "обнесли" будинок в елітному смт Козилець.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Карантин в Україні – які регіони ввели обмеження і що там заборонено (оновлено)
Карантин в Україні – які регіони ввели обмеження і що там заборонено (оновлено)Україна
Бум у турагентствах. Українці кинулися скуповувати путівки – можна відпочити на 10 тис. гривень
Бум у турагентствах. Українці кинулися скуповувати путівки – можна відпочити на 10 тис. гривеньЕкономіка
Спочатку грози, а потім до +27: коли до України прийде спека
Спочатку грози, а потім до +27: коли до України прийде спекаУкраїна
До України йдуть похолодання і дощі: коли
До України йдуть похолодання і дощі: коли "посвіжішає"Україна
"У вас хочуть вкрасти 9 травня": у "Слузі народу" жорстко висловилися про День примирення 8 травняВлада
Ціни на бензин підскочили: скільки коштує А-95 і в чому причина подорожчання
Ціни на бензин підскочили: скільки коштує А-95 і в чому причина подорожчанняАвто

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти