Викрадали і катували людей: ветерани АТО створили банду рекетирів

СБУ схопила учасників угруповання, яке діяло в Київській та Чернігівській областях – серед учасники добробатов

/ Фото: СБУ

Українські спецслужби провели ряд операцій одразу в декількох областях, затримавши сімох чоловіків, яких підозрюють в причетності до рекету.

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Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Зловмисників затримали в Київській та Чернігівській областях, серед них – четверо учасників добровольчого батальйону.

Відео: СБУ

Завдяки зв'язкам в правоохоронних органах вони отримували доступ до матеріалів кримінальних проваджень та інформації про їхніх фігурантів. Використовуючи ці дані, злочинці застосовували психологічний тиск, погрожували насильством і фізичною розправою, щоб вимагати у них гроші.

Реклама / Фото: СБУ

Зокрема банда вимагала 35 тис. доларів у двох жителів Київської області, яких підозрювали у вчиненні кримінального правопорушення. Крім того, одного з них викрали і сильно побили.

Рекетирів спіймали на гарячому – після отримання 8 тис. доларів від одного з потерпілих.

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В рамках операції провели понад 10 обшуків, під час яких у зловмисників вилучили вогнепальну і холодну зброю, боєприпаси, засоби спецзв'язку, а також валюту готівкою та інші докази протиправної діяльності.

/ Фото: СБУ

Наразі затриманим оголошено підозру у вимаганні, тортурах, незаконному позбавленні людини свободи групою осіб за попередньою змовою (ч 3 ст. 28; ч 2 ст. 127; ч 3 ст. 146 та ч 4 ст. 189 КК України).

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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Нагадаємо, раніше в Київській області затримали учасників банди, яка вкрала діамант вартістю 400 тис. доларів.

А минулого місяця під Києвом схопили банду іноземців-грабіжників, які "обнесли" будинок в елітному смт Козилець.