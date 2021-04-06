Викрали чи заблукав? Окупанти передали ЗСУ тіло молодого бійця

Молодого хлопця шукали три доби, проте пошуки були безуспішними

Російські окупанти на Донбасі розганяють у Мережі фейк, що 4 квітня в результаті боєзіткнення біля селища Шуми під Горлівкою нібито загинув боєць ЗСУ, а командування частини приховує інформацію про його смерть.

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Про це 10-та гірсько-штурмова бригада ЗСУ "Едельвейс" повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

Зникнення беззбройного бійця помітили увечері 3 квітня. При цьому в місці його зникнення зіткнення зафіксовано не було. Військовослужбовець недовго служив у підрозділі, але характеризувався позитивно, зауважень з боку командування не було. Був спортсменом і прибічником здорового способу життя.

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Командування частини негайно розпочало пошуки військовослужбовця, проте вони не дали результату. Про зникнення бійця сповістили відповідні служби.

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Як підкреслюють в 10-й бригаді, розглядаються різні версії події: втрата орієнтування і навіть викрадення. Але до останнього була надія, що він живий і з ним все гаразд.

Сьогодні, 6 квітня, на КПВВ "Мар'їнка" окупанти передали тіло загиблого бійця, ім'я якого не повідомляється з етичних міркувань.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що починаючи з 26 березня на Донбасі загинули 10 українських військових.

Також нагадаємо, що в липні-2020 окупанти передали українським військовим тіло медика, який загинув неподалік Зайцевого при спробі врятувати пораненого побратима.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Донбас. Загострення

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