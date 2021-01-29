Покерного клубу в Будинку профспілок не буде: реакція Ткаченка

Глава Мінкульту нагадав, що в цій будівлі люди вмирали під час Революції Гідності

Міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка шокувала звістка, що в Будинку профспілок у Києві планують відкрити покерний клуб. У відомстві мають намір перешкодити цьому.

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Про це він написав у Telegram.

Він нагадав, що в цій будівлі під час Революції Гідності у 2014 році був штаб Майдану, а потім там під час пожежі гинули люди.

Міністр вважає, що пам'ять про ті трагічні події має бути збережена.

"Стурбований такими діями і рішеннями. Очевидно, що для "спортивного покеру" там не місце. Міністерство культури та інформаційної політики вже направило запит до керівництва Федерації профспілок України, щоб ретельно розібратися у ситуації. У випадку, якщо факт буде доведено – МКІП (його міністерство) робитиме усе залежне, аби не допустити розміщення у Будинку профспілок будь-яких розважальних закладів", – заявив Ткаченко.

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Відзначимо, що в Будинку профспілок не вперше намагаються відкрити розважальний заклад. У 2018 року там з'явилася вивіска фаст-фуду KFC. Поява ресторану в будівлі, де загинули люди, викликала гнів активістів: в хід пішли балончики з фарбою і блокування роботи закладу. А мер Києва Віталій Кличко заявив, що відкриття KFC в Будинку профспілок – це велика помилка.

А в 2016 році демонтаж незаконної надбудови над Будинком профспілоку Києві обернувся масовою бійкою. В результаті була зламана частину паркану і вибито скло в дверях кафе (яке розташовано на першому поверсі будівлі).

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