Поліція створила чат-бот щодо боротьби із закладчиками: як він працює (відео)

Патрульна поліція України створила спеціальний чат-бот у Telegram, за допомогою якого будь-який українець може миттєво повідомити, що в конкретному місці конкретного міста невідомий залишив закладку з наркотиком.
Як повідомив "Сьогодні" керівник патрульної поліції України Олексій Білошицький, копи оперативно реагуватимуть на такі повідомлення, виїжджатимуть на місце та затримуватимуть закладчиків.
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"За 10 місяців 2021 року за підозрою в закладанні наркотиків нами було затримано понад 7 тис. людей", – повідомив Олексій Білошицький, говорячи про масштаби наркозлочинів в Україні.
Відповідаючи на запитання журналістів, Олексій Білошицький уточнив, що, згідно з КПК, якщо громадянин бачить, як хтось закладає наркотики і є впевненість, що це наркотики, то допускається громадянське затримання до приїзду патруля.
Скільки наркотиків вилучили з початку року
За даними Нацполіції, в Україні за сім місяців цього року вилучили понад 840 кг наркотичних засобів та психотропних речовин. Їхня орієнтовна вартість – понад 228 млн грн.
В яких областях знайшли найбільше наркотиків:
- Дніпропетровська;
- Харківська;
- Донецька.
Раніше ми писали:
- У Києві виявили дві міжнародні посилки, в яких із Казахстану в Україну намагалися надіслати препарати із вмістом психотропних речовин.
- Крім того, на Кіровоградщині викрили порушників, які поширювали психотропи під виглядом пігулок для схуднення.