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Пориви вітру до 10 м/с. Прогноз погоди в Україні на 11 листопада (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
11 листопада, 06:00
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Цього дня в Україні буде прохолодно
Протягом дня в Україні прогнозують вітряну погоду/Колаж: Сьогодні
Протягом дня в Україні прогнозують вітряну погоду/Колаж: Сьогодні

У четвер, 11 листопада, в Україні очікується мінлива хмарність. Крім того, у всіх областях України буде вітряно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Упродовж дня в Україні опадів не прогнозують. Вітер на заході, півночі, сході та в Криму — південний, 5-10 м/с, а на півночі — південно-східний, 5-10 м/с.

На заході температура коливатиметься від +6 до +12 градусів. На сході прогнозують 2-5 градусів тепла

У північних регіонах очікується +4-9 градусів. На півдні — 4-10 градусів тепла.

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У Києві прогнозують +5-7 градусів, без опадів.

Погода на зимові свята

В Україні на Новий рік прогнозують морозну погоду, але снігу не буде. Зима розпочнеться після 20 листопада, а кінець зими буде у лютому і теж 20-го числа.

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У грудні очікується від -2 до -3 градусів морозу. До того ж на початку грудня українцям варто чекати -10 градусів морозу. Наступне різке похолодання прогнозується до Нового року.

У січні-лютому 2022 року прогнозують дощі з мокрим снігом, мороз та похолодання.

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