Після нетривалої тиші у центрі Миколаєва – стрілянина

Сили ППО відбили атаку ворога

У Миколаєві знову шумно. Колаж "Сьогодні"

У Миколаєві в ніч проти 26 лютого після нетривалої тиші почалася стрілянина.

Про це повідомляють користувачі соціальної мережі.

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У Миколаєві знову галасливо, повідомляється про стрілянину в центрі міста, пишуть у мережі.

Водночас, як повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, у Очакові десант не висадився.

"Наразі висадки на Миколаївщині немає. Ніхто до нас не йде", – сказав Віталій Кім.

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Ситуація в Україні 25 лютого

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що російські війська намагаються прорватися до Києва.

Противник завдав повітряний удар по підрозділах у районі міста Кропивницького, відзначено значну активність ворожих вертольотів у районах вище Вилкового та Тирасполя.

У Києві вранці двічі оголошували повітряну загрозу. Працювали сирени. Громадян просили терміново піти в укриття.