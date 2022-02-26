Після нетривалої тиші у центрі Миколаєва – стрілянина

У Миколаєві в ніч проти 26 лютого після нетривалої тиші почалася стрілянина.
Про це повідомляють користувачі соціальної мережі.
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У Миколаєві знову галасливо, повідомляється про стрілянину в центрі міста, пишуть у мережі.
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Водночас, як повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, у Очакові десант не висадився.
"Наразі висадки на Миколаївщині немає. Ніхто до нас не йде", – сказав Віталій Кім.
Ситуація в Україні 25 лютого
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що російські війська намагаються прорватися до Києва.
Противник завдав повітряний удар по підрозділах у районі міста Кропивницького, відзначено значну активність ворожих вертольотів у районах вище Вилкового та Тирасполя.
У Києві вранці двічі оголошували повітряну загрозу. Працювали сирени. Громадян просили терміново піти в укриття.