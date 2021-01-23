Пожежа в будинку для літніх людей в Харкові: одного із затриманих взяли під варту

Затриманих четверо – власник будівлі, орендар з дружиною і адміністратор

Підозрюваного орендаря згорілого будинку престарілих в Харкові В'ячеслава Кравченко взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

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Про це повідомляє "Сегодня".

Сьогодні в Київському районному суді проходить суд над затриманими власниками згорілого приватного будинку престарілих.

Як повідомляє "Суспільне", В'ячеслав Кравченко розповів, що допомагав з організаційними питаннями дружині, яка фактично керувала закладом і останнім часом хворіє. Чоловік має диплом психолога, офіційно ніде не працював, одружений.

"Допомагаю людям, які потрапили в скрутну ситуацію, наркозалежним, консультую людей", – сказав Кравченко.

Чоловік прописаний в Києві, проживає в Харкові в районі Салтівки з тещею і тестем похилого віку.

"Старі люди, батьки, і так сталося, що потрібна допомога ... Вона (дружина) перенесла операцію. І вона не ходить, ходить з працею", – повідомив Кравченко.

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Затриманий уточнив, що будинком пристарілих, де сталася пожежа, займалася його дружина.

"Цим займалася моя дружина, я іноді, коли вона хворіла, то просила виконувати якісь доручення, мені доводилося це робити", – сказав він.

Як повідомляли раніше сьогодні будуть обрані запобіжні заходи ще для трьох підозрюваних.

Нагадаємо, правоохоронці розглядають три основні версії виникнення пожежі в харківському будинку для літніх людей.

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