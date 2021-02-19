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Перетворення в слона – фейк або проривна технологія?

19 лютого, 19:45

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У мережі бурхливо обговорюють ролик, мова в якому йде про досить незвичайною технології

Головним посилом відео виступає технічна можливість перетворити людину... на слона. Звучить більш ніж дивно – саме тому ми зробили спробу докопатися до суті відеоряду.

У першу чергу, ми намагаємося зрозуміти, хто є автором цієї ідеї. Питання також викликає смислове навантаження ролика, що вийшов. З одного боку, схоже на розіграш. З іншого, з моменту досить гучного інфопривода пройшло достатньо часу – ймовірно, настав час для новини, приголомшливої ​​за своїми масштабами.

Можливо, в ролику проводиться аналогія з відомим крилатим висловом "Задоволений, як слон"? Звичайно ж, так повелося від того, що в жартівливій формі ми порівнюємо людину із величезною твариною. Таким чином ми багато разів підсилюємо опис емоції насолоди. Мабуть, творці обговорюваної "технології" занадто буквально сприйняли цю приказку.

Ніхто поки не знає, що це за технологія перетворення людей на слонів, але сподіваємося, що вже зовсім скоро вона розкриє свій секрет. Всі ми із нетерпінням чекаємо, коли зможемо зрозуміти – це вигадка чи наші майбутні реалії? Залишайтеся з нами, щоб першими дізнатися, в чому тут справа.

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технології відео слон
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