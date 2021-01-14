Русский
$ 27,97
34,04
  1. Новини України

Чи продовжать локдаун в Україні після 24 січня?

14 січня, 18:46

Олександр Марущак , Віталій Семченко

В "Слузі народу" дали відповідь

Після закінчення "зимового" карантину в Україні не вводитимуть локдаун та не будуть продовжувати посилені обмеження.

Реклама

Про це заявив народний депутат, голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.

Політик зазначив, що з 13 листопада по всій країні діяли карантинні правила, які відповідають "помаранчевому" рівню епідемічної небезпеки.

Але на період з 8 по 24 січня уряд посилив обмеження. Після цього, 25 січня, країна знову повернеться до адаптивного карантину – він триватиме до 28 лютого.

Водночас нардеп підкреслив, що "зимові обмеження" некоректно називати локдауном.

"У нас немає заборони на переміщення між частинами країни чи між районами у містах, немає режиму надзвичайного стану, немає комендантської години, працює частина бізнесу (наприклад, інфраструктура зимових видів спорту), які закриті у інших країнах", – додав він.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", 12 січня Степанов заявляв, що локдаун в Україні можуть продовжити і після 24 січня. За його словами, це підтримує і він, і його радники, і провідні епідеміологи країни.

Пізніше Степанов назвав умову для нового локдауну і розповів, коли в Україну може повернутися адаптивний карантин.

Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

карантин коронавірус Михайло Радуцький локдаун
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Так терміни локдауну мінятимуть? Степанов дав чітку відповідь
Так терміни локдауну мінятимуть? Степанов дав чітку відповідьУкраїна
Витрати в локдаун: на чому зекономимо, за що переплатимо
Витрати в локдаун: на чому зекономимо, за що переплатимоЕкономіка
Курс долара пробив психологічну позначку на міжбанку
Курс долара пробив психологічну позначку на міжбанкуФінанси
У Росії перекинувся автобус з українцями, є загиблі і постраждалі (фото, відео)
У Росії перекинувся автобус з українцями, є загиблі і постраждалі (фото, відео)Росія
Долар упав нижче за психологічну позначку: курс НБУ
Долар упав нижче за психологічну позначку: курс НБУФінанси
Не вистачило грошей на Буковель: Конор МакГрегор виклав фото з
Не вистачило грошей на Буковель: Конор МакГрегор виклав фото з "готелю Тупицького"Україна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти