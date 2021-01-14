Чи продовжать локдаун в Україні після 24 січня?

Після закінчення "зимового" карантину в Україні не вводитимуть локдаун та не будуть продовжувати посилені обмеження.

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Про це заявив народний депутат, голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.

Політик зазначив, що з 13 листопада по всій країні діяли карантинні правила, які відповідають "помаранчевому" рівню епідемічної небезпеки.

Але на період з 8 по 24 січня уряд посилив обмеження. Після цього, 25 січня, країна знову повернеться до адаптивного карантину – він триватиме до 28 лютого.

Водночас нардеп підкреслив, що "зимові обмеження" некоректно називати локдауном.

"У нас немає заборони на переміщення між частинами країни чи між районами у містах, немає режиму надзвичайного стану, немає комендантської години, працює частина бізнесу (наприклад, інфраструктура зимових видів спорту), які закриті у інших країнах", – додав він.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 12 січня Степанов заявляв, що локдаун в Україні можуть продовжити і після 24 січня. За його словами, це підтримує і він, і його радники, і провідні епідеміологи країни.

Пізніше Степанов назвав умову для нового локдауну і розповів, коли в Україну може повернутися адаптивний карантин.

Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун

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