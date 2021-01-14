Українська
$ 27,97
34,04
  1. Последние новости Украины

Продлят ли локдаун в Украине после 24 января?

14 января, 18:46

Александр Марущак , Виталий Семченко

В "Слуге народа" дали ответ

После окончания "зимнего" карантина в Украине не будут вводить локдаун или продлевать ужесточенные ограничения.

Реклама

Об этом заявил народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

Политик отметил, что с 13 ноября по всей стране действовали карантинные правила, соответствующие "оранжевому" уровню эпидемической опасности.

Но на период с 8 по 24 января правительство усилило ограничения. После этого, 25 января, страна снова вернется к адаптивному карантину – он продлится до 28 февраля.

В то же время нардеп подчеркнул, что "зимние ограничения" некорректно называть локдауном.

"У нас нет запрета на перемещение между частями страны или между районами в городах, нет режима чрезвычайного положения, нет комендантского часа, работает часть бизнеса (например, инфраструктура зимних видов спорта), которые закрыты в других странах", – добавил он.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", 12 января министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что локдаун в Украине могут продлить и после 24 января. По его словам, это поддерживает и он сам, и его советники, и ведущие эпидемиологи страны.

Позже Степанов назвал условие для нового локдауна и рассказал, когда в Украину может вернуться адаптивный карантин.

Все подробности в спецтеме Январский локдаун

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин коронавирус Михаил Радуцкий локдаун
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Так сроки локдауна будут менять? Степанов дал четкий ответ
Так сроки локдауна будут менять? Степанов дал четкий ответУкраина
Траты в локдаун: на чем сэкономим, за что переплатим
Траты в локдаун: на чем сэкономим, за что переплатимЭкономика
Курс доллара пробил психологическую отметку на межбанке
Курс доллара пробил психологическую отметку на межбанкеФинансы
В России перевернулся автобус с украинцами, есть погибшие и пострадавшие (фото, видео)
В России перевернулся автобус с украинцами, есть погибшие и пострадавшие (фото, видео)Россия
Доллар упал ниже психологической отметки: курс НБУ
Доллар упал ниже психологической отметки: курс НБУФинансы
Не хватило денег на Буковель: Конор МакГрегор выложил фото из
Не хватило денег на Буковель: Конор МакГрегор выложил фото из "отеля Тупицкого"Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять