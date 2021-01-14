Продлят ли локдаун в Украине после 24 января?

После окончания "зимнего" карантина в Украине не будут вводить локдаун или продлевать ужесточенные ограничения.

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Об этом заявил народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

Политик отметил, что с 13 ноября по всей стране действовали карантинные правила, соответствующие "оранжевому" уровню эпидемической опасности.

Но на период с 8 по 24 января правительство усилило ограничения. После этого, 25 января, страна снова вернется к адаптивному карантину – он продлится до 28 февраля.

В то же время нардеп подчеркнул, что "зимние ограничения" некорректно называть локдауном.

"У нас нет запрета на перемещение между частями страны или между районами в городах, нет режима чрезвычайного положения, нет комендантского часа, работает часть бизнеса (например, инфраструктура зимних видов спорта), которые закрыты в других странах", – добавил он.

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Как сообщали новости "Сегодня", 12 января министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что локдаун в Украине могут продлить и после 24 января. По его словам, это поддерживает и он сам, и его советники, и ведущие эпидемиологи страны.

Позже Степанов назвал условие для нового локдауна и рассказал, когда в Украину может вернуться адаптивный карантин.

Все подробности в спецтеме Январский локдаун

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