Повільна розробка необхідних законів зумовила покриття за рахунок держави протягом 2018-19 років втрат господарств на суму майже 10 млн грн

Проєкт "Стіна" готовий на 51,4%

Державна прикордонна служба виконала роботи з будівництва проєкта "Стіна" на кордоні з Росією на 51,4%.

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Про це повідомляє експертна організація StateWatch, посилаючись на відповідь відомства.

"Державна аудиторська служба встановила, що посадовим особам Держприкордонслужби знадобилося майже п’ять років для розробки законопроєктів задля звільнення прикордонних військ від відшкодування втрат лісогосподарського та сільськогосподарського виробництва через облаштування кордону", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що повільна розробка необхідних законів зумовила покриття за рахунок держави протягом 2018-19 років втрат господарств на суму майже 10 млн грн.

"І це при тому, що Чернігівська, Сумська, Харківська та Луганська облдержадміністрації впродовж 2015-2016 років мали безоплатно передати 15 земельних ділянок для розміщення відділів прикордонної служби. Однак таких заходів не здійснили", – додали в організації.

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В Адміністрації Державної прикордонної служби не відповіли на запит, чому були допущені втрати з бюджету.

Ідея створення інженерно-технічних загороджень на кордоні з РФ з'явилася ще в 2014 році, за часів прем'єрства Арсенія Яценюка. Зараз проєкт "Стіна", він же "Європейський вал", передбачає спорудження траншей, ровів, а також спеціальних об'єктів на кордоні з Росією. Загальна протяжність огорожі складе понад 2 тис. км.

Нагадаємо, раніше колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що "Стіна" на кордоні повинна бути добудована, незважаючи на біснування Росії і пригрітих нею зрадників – цей проєкт руйнує кремлівську пропаганду про "русский мир".