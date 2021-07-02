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Зливи, грози та спека: прогноз погоди на 2 липня (карта)

2 липня 2021 6:15

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Схід у п'ятницю буде розділений за дощовому ознакою – у Харкові та Луганську обіцяють грози, а в іншій частині регіону буде сухо і сонячно

Грози та спека в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Грози та спека в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські міста і села в п'ятницю, 2 липня, продовжить заливати грозовими дощами і збережеться досить спекотна погода. Сухо буде тільки в шести областях.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві та області синоптики обіцяють температуру від 26 до 28 градусів і вже звичні грози. Буде гуркотіти і смажити і в інших північних областях – в Чернігівській і Сумській у п'ятницю прогнозують до +29.

Продовжить заливати і центр України, при цьому там буде ще спекотніше – від 28 до 31 градуса.

На заході продовжаться вже звичні грози, але там хоча б буде не так спекотно – 24-26 градусів.

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Схід у п'ятницю буде розділено за дощовою ознакою – у Харкові і Луганську обіцяють грози, а в Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях буде сухо та сонячно. Температура на сході приблизно однакова – 29-31 градус.

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На півдні буде жарко й сухо скрізь, крім Одеси, – там обіцяють дощ і до +28 градусів. У Херсонській, Миколаївській областях та в Криму 2 липня – від 29 до 31 градуса.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в окупованому Криму продовжують боротися з наслідками стихії, що обрушилася на півострів минулого тижня. Але до цього додався ще потужний смерч, який пошкодив будівлі.

А у Львові в середу, вдруге за тиждень, пройшла сильна злива, що супроводжувалася справжньою бурею. Вітер валив дерева і зносив дахи, а деякі вулиці міста перетворилися на річки.

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