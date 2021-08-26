На півночі стає прохолодніше, а на сході – спека: прогноз погоди на 26 серпня (карта)

У четвер грози залишаться на півночі та центрі країни, але також захоплять і західну Вінницьку область, мокро буде і в Одесі

На Київщині буде прохолодно і мокро, а на Харківщині можна засмагати / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні у четвер продовжать лити грози в центрі, на півночі стане ще холодніше, на сході знову буде спека, а до півдня підбираються дощі.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

В Києві 26 серпня стане ще прохолодніше, температура опуститься до 18-20 градусів. При цьому знову обіцяють грози.

Погода в регіонах

У четвер грози залишаться на півночі і в центрі країни, а також захоплять і Вінницьку область. І якщо на заході та півночі весь час холоднішає, то на сході як і раніше жарко.

На півночі прогнозують 20-22 градуси в Чернігівській області та 22-24 – у Сумській, а в Житомирській і Київській буде і нижче 20 градусів. І в кожній з них обіцяють грози.

прогнозують 20-22 градуси в Чернігівській області та 22-24 – у Сумській, а в Житомирській і Київській буде і нижче 20 градусів. І в кожній з них обіцяють грози. На заході опадів сьогодні не буде, крім близької до центру Вінницької області, крім того в цьому регіоні на пару градусів потеплішає до 19-21 градуса.

опадів сьогодні не буде, крім близької до центру Вінницької області, крім того в цьому регіоні на пару градусів потеплішає до 19-21 градуса. У центрі 26 серпня обіцяють грози, температура в цьому регіоні буде в середньому 25-27 градусів, в Черкасах прохолодніше – до 21-23.

На сході сьогодні мінлива хмарність і як і раніше в основному сухо, невеликий дощ обіцяють лише в Запорізькій області. Температура в Луганській і Харківській областях – 28-30 градусів, а в Донецькій і Запорізькій – 26-28 градусів.

сьогодні мінлива хмарність і як і раніше в основному сухо, невеликий дощ обіцяють лише в Запорізькій області. Температура в Луганській і Харківській областях – 28-30 градусів, а в Донецькій і Запорізькій – 26-28 градусів. На півдні 26 серпня температура в Миколаєві, Херсоні і окупованому Криму близько 27-29 градусів, а в Одесі – 25-27 і грози.

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