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СЬОГОДНІ Новини України

Прохолодно, але без опадів: прогноз погоди в Україні на 25 жовтня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
25 жовтня, 06:00
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По всій території країни стовпчики термометрів не піднімуться вище 11 градусів тепла
Впродовж дня в Україні очікується прохолодна погода/Колаж: Сьогодні
Впродовж дня в Україні очікується прохолодна погода/Колаж: Сьогодні

У понеділок, 25 жовтня, в Україні очікується прохолодна погода, без опадів. Водночас синоптики встигли дати прогноз погоди на Новий рік.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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По всій території країни очікується мінлива хмарність та вітер 3-8 м/с.

На заході прогнозують 8-13 градусів тепла. На сході очікується +8-10 градусів.

У південних регіонах стовпчики термометрів коливатимуть від +7 до +10 градусів. На півночі очікується 8-11 градусів тепла.

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У Києві — +7-9 градусів. Опадів не прогнозують.

Оригінальний прогноз погоди

Полтавський телеканал PTV, де прогноз погоди ввели оголені чоловіки, знову оригінально підійшов до погодного блоку. Тепер прогноз погоди розповідають англійською мовою. Все для того, щоб глядачі змогли поліпшити свої знання.

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Прогноз розповідають для Європи та США. Ведуча — студентка четвертого курсу філологічного факультету в Полтавському педагогічному університеті Єлизавета Шульга.

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