Прохладно, но без осадков: прогноз погоды в Украине на 25 октября

В понедельник, 25 октября, в Украине ожидается прохладная погода, без осадков. В то же время синоптики успели дать прогноз погоды на Новый год.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По всей территории страны ожидается переменная облачность и ветер 3-8 м/с.
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На западе прогнозируют 8-13 градусов тепла. На востоке ожидается +8-10 градусов.
В южных регионах столбики термометров будут колебаться от +7 до +10 градусов. На севере ожидается 8-11 градусов тепла.
В Киеве — +7-9 градусов. Осадков не прогнозируют.
Оригинальный прогноз погоды
Полтавский телеканал PTV, где прогноз погоды ввели обнаженные мужчины, снова оригинально подошел к погодному блоку. Теперь прогноз погоды рассказывают на английском языке. Все для того, чтобы зрители смогли улучшить свои знания.
Прогноз рассказывают для Европы и США. Ведущая — студентка четвертого курса филологического факультета в Полтавском педагогическом университете Елизавета Шульга.
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