Провидіння з минулого. 30 років тому Гордон зустрівся з Вангою – що чекає на Україну

Ванга назвала політику "брудом" і зовсім не хотіла обговорювати цю тему

Ванга передбачила незалежність України / Фото: Колаж: Сьогодні

Відому у всьому світі Вангу 30 років тому вперше відвідав український журналіст – Дмитро Гордон.

Про це пише сайт "Сьогодні".

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У газеті опубліковано репортаж Гордона. Він розповів, що потрапити до Ванги було майже неможливо. Списки бажаючих складалися мало не на рік вперед, та й вони часто виявлялися недійсними, оскільки передбачала Ванга залежно від стану здоров'я, абсолютно непередбачувано.

"Вкрай скромний, простий сільський одяг. Витеклі очі, червоні, втягнуті всередину повіки. Але, незважаючи на це, дивовижне, не по-земному одухотворене обличчя. Розмовляє Ванга на специфічному македонському діалекті, який важко розуміють навіть болгари. Я б сказав, кричить, а відповіді дає часто майже несвідомо, впадаючи, на мій погляд, при цьому в транс", – описав журналіст Вангу.

Насамперед журналіст запитав її про Чорнобиль.

"Що буде там? Кажуть, ви пророкували повторення аварії?" – запитав Гордон.

На це питання Ванга відреагувала емоційно.

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"Неправда, не вір! Ніщо нема (нічого немає), ніщо нема, крові нема! Не вір!" – відповіла Ванга.

Крім того, вона не хотіла обговорювати політику. Ванга сказала, що це "бруд" і вона не хоче розмовляти на цю тему.

Гордон запитав провидицю і про те, чи Україна стане незалежною.

"Тільки одна, тільки одна, без інших. Все буде квітнути, рости, але тільки одна", – відповіла провидиця.

Пророцтва Ванги

Нагадаємо, передбачення, які зробила болгарська ясновидиця Ванга перед смертю, до кінця так і не розшифрували.

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Зокрема, ясновидяча говорила, що Європа постраждає не лише від воєн та хвороб. На її територію приземлиться якесь небесне тіло, яке впаде у воду та викличе катастрофічні повені. Частина територій опиниться під водою.

Також вона передбачила, що правління Обами буде останнім, потім США розпадуться через війни та економічні кризи.

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