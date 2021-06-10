Нехай кулаки будуть міцними, як рейки. "Укрзалізниця" присоромила Усика за фото на шляхах

"Укрзалізниця" порадила українському боксеру Олександру Усику, який напередодні розсівся на рейках заради фото, не сидіти на шляхах.

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Про це йдеться на сторінці компанії в Facebook.

"Вкотре доводиться переживати через поведінку кумирів багатьох українців. Цього разу відомий боксер Александр Усик, мабуть, забув про правила поведінки на об’єктах залізниці та сів на колію заради оригінальної світлини для соцмереж. Олександре, серед залізничників теж багато Ваших фанів, але правил важливо дотримуватися. Бережіть себе і нерви машиністів", – йдеться в повідомленні.

Компанія-перевізник закликала боксера більше не порушувати правила, бути прикладом для своїх шанувальників. І щиро побажала успішної підготовки до бою з Джошуа.

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"І нехай кулаки будуть такими ж міцними, як рейки "Укрзалізниці"", – додали в компанії.

Нагадаємо, Усик назвав Україну країною третього світу. Йому відповів боєць з Грузії.

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