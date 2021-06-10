Русский
$ 27,09
33,02
  1. Новини України

Нехай кулаки будуть міцними, як рейки. "Укрзалізниця" присоромила Усика за фото на шляхах

10 червня 2021 16:01

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Напередодні з'явилися несподівані знімки знаменитого українського боксера, зроблені на залізничному полотні

"Укрзалізниця" порадила українському боксеру Олександру Усику, який напередодні розсівся на рейках заради фото, не сидіти на шляхах.

Реклама

Про це йдеться на сторінці компанії в Facebook.

"Вкотре доводиться переживати через поведінку кумирів багатьох українців. Цього разу відомий боксер Александр Усик, мабуть, забув про правила поведінки на об’єктах залізниці та сів на колію заради оригінальної світлини для соцмереж. Олександре, серед залізничників теж багато Ваших фанів, але правил важливо дотримуватися. Бережіть себе і нерви машиністів", – йдеться в повідомленні.

Компанія-перевізник закликала боксера більше не порушувати правила, бути прикладом для своїх шанувальників. І щиро побажала успішної підготовки до бою з Джошуа.

Читайте також: Усик запланував дуже небезпечну подорож після перемоги над Джошуа

Євро-2021
Циклону сподобалося в Україні – у четвер чекаємо шквали, град і грози
Реклама

"І нехай кулаки будуть такими ж міцними, як рейки "Укрзалізниці"", – додали в компанії.

Нагадаємо, Усик назвав Україну країною третього світу. Йому відповів боєць з Грузії.

Крім того, останні новини в Україні та світі дивіться в нашому випуску:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Індексація пенсій: кому, коли і на скільки піднімуть виплати
Індексація пенсій: кому, коли і на скільки піднімуть виплатиЕкономіка
В Україні буде чергове підвищення пенсій: у кого вони стануть більше і на скільки
В Україні буде чергове підвищення пенсій: у кого вони стануть більше і на скількиЕкономіка
Індексація пенсій пенсіонерам, що працюють: обіцяли мільйону, а дали 300 тисячам
Індексація пенсій пенсіонерам, що працюють: обіцяли мільйону, а дали 300 тисячамЕкономіка
Смертельна ДТП на Херсонщині: загинув
Смертельна ДТП на Херсонщині: загинув "свободівець" Жмутський з сім'єю, старша дочка в коміУкраїна
Ракети з України долетять за 10 хвилин: у Зеленського відреагували на слова Путіна
Ракети з України долетять за 10 хвилин: у Зеленського відреагували на слова ПутінаВлада
РФ учинила істерику через закон про корінні народи України: що відповіли у Зеленського
РФ учинила істерику через закон про корінні народи України: що відповіли у ЗеленськогоВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти