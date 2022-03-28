Путіна захищають чорні маги. Мольфари України оголосили війну президенту РФ

Проти Путіна об'єдналися абсолютно всі – біоенергети, екстрасенси, чорні відуни та мольфари, які постійно підтримують зв'язок

Всі мольфари України оголосили війну президенту РФ Володимиру Путіну. Вони намагаються знешкодити захист, який виставили перед ним чорні маги.

Про це розповіла мольфарка Олена Стеценко в ефірі каналу Україна 24.

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За її словами, мольфари безперервно моляться за мир в Україні.

"Не тільки мольфари об'єдналися, а об'єдналися абсолютно всі – біоенергети, екстрасенси, чорні відуни, усі об'єдналися. Ми усі маємо зв'язок між собою, час і почасово молимося за Україну. У нас дві години один екстрасенс молиться, дві години – другий. Тобто проводять обряди та усілякі заходи для того, щоб скоріше закінчилася ця неправомірна війна", – сказала Стеценко.

Вона пояснила, що Всесвіт – подвійна структура. Є біле і чорне, холодне і гаряче.

"Тому треба працювати не тільки світлими силами, а й темними силами. Тому що в світлих силах діють високочастотні структури, а темні задіюють низькочастотні структури. Треба по всіх шляхах справлятися з цією ситуацією", – додала мольфарка.

Як воюють проти Путіна

Проти президента РФ роблять спеціальні обряди та читають молитви.

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"По фотографіях, по його образу працюємо. Але ви ж знаєте, що з ним працюють і його захищають дуже чорні маги, шамани. Серед екстрасенсів теж війна", – зазначила мольфарка.

Вона додала, що можна налаштуватися на ту вібрацію, яка є у полі людини, яку захищають.

"Тобто треба прибрати цей захист і цю вібрацію. І тоді можна справлятися із самою людиною. Тут можна не працювати з тими шаманами, які наводять на нього захист, треба просто цей захист прибрати", – переконана Стеценко.

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