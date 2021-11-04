Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Зоря - ЦСКА: онлайн Зоря - ЦСКА: онлайн 💉 Депутати - антивакцинатори 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні
Результати пошуку
СЬОГОДНІ Новини України

Намагалися видати за лайок: через аеропорт "Бориспіль" до Непалу хотіли вивезти вовків

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
4 листопада, 17:07
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Відправник не мав документів на право переміщення вовків
Тварин у відправника забрали / Колаж "Сьогодні"
Тварин у відправника забрали / Колаж "Сьогодні"

Трьох живих вовків хотіли вивезти до Непалу через аеропорт "Бориспіль".Тварин намагалися видати за собак породи Лайка.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Реклама

Подробиці

У документах було зазначено, що з України до Непалу прямували перевозили трьох собак породи сибірська лайка. Загальна їхня вартість 15 тисяч гривень.

""Собаки" подавали зовсім не характерні для них звуки. Всі вони не скулили, а вили. Та й на вигляд тварини аж ніяк не були схожі на породу Лайка, а мали всі ознаки вовків", – написали митники.

Відправник не мав документів на право переміщення вовків. Тварин забрали та відправили до "Фельдмана екопарк" у Харкові.

Реклама

Перевозила коштовності

12 діамантів та 171 ювелірний виріб – вилучили у пенсіонерки у міжнародному аеропорту "Бориспіль". Жінка 1951 року народження поверталася додому з Індії транзитом через Катар.

Там були – сережки, пусети, браслети, намисто та інші прикраси з білого золота та срібла з дорогоцінним камінням – сапфірами, рубінами, смарагдами, топазами та іншими каменями різних форм, відтінків та розмірів.

Вартість вилученого буде визначена додатково, але вже зараз можна сказати, що вона становитиме не одну тисячу доларів США.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Дивіться! У Києві люди застрягли у черзі на вакцинацію

Детальніше
Stop Fake
Вакцинація не підвищує імунітет від COVID-19?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Щоденник незалежності 🇺🇦

4 листопада 1991. Верховна Рада України ухвалила Закони України «Про національну гвардію України», «Про державний кордон», «Про прикордонні війська».

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

154 659

захворіло за тиждень в Україні

+3%

Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.24

Російський рубль (₽)

0.3646

Євро (€)

30.36

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти