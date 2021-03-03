Радуцький: Україна виходить на чергову хвилю по коронавірусу

Через зростання захворюваності коронавіруса Україна виходить на чергову хвилю по COVID-19.

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Про це глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив в ефірі "Україна 24".

За його словами, зростання захворюваності пов'язане з тим, що люди трохи розслабилися після послаблень карантину.

"На сьогоднішній день все зростає, захворюваність зростає. Я думаю, що ми виходимо на чергову хвилю по COVID. По-перше, ми трошки розслабилися. Ті дві-три тижні після зимового карантину, коли ми мали ослаблення, люди розслабилися. Почали нехтувати карантинними заходами і почалося зростання", – заявив Радуцький.

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Зростання кількості хворих може бути пов'язане з мутаціями COVID-19.

"Вірус мутує. По Івано-Франківській області ми бачимо, що стали хворіти більше молодих людей, дітей. З'явилися нові симптоми – діарея, нудота", – пояснив він.

Нардеп вважає, що єдиний спосіб побороти коронавірус – це поява колективного імунітету.

"Вакцинація – це найдієвіший спосіб появи колективного імунітету. Але у нас повинні бути щеплені не менше 60% всього населення", – зазначив він.

Як ми вже писали, президент Володимир Зеленський вакцинувалася від COVID-19, а зробив він це в Сєвєродонецьку разом з військовими. Він також закликав українців не відмовлятися від щеплень.

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Також повідомлялося, що українець розробив онлайн-калькулятор, який дозволяє визначити час очікування своєї вакцини від коронавируса.

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