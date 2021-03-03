Русский
$ 27,93
33,6
  1. Новини України

Радуцький: Україна виходить на чергову хвилю по коронавірусу

3 березня, 09:57

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В Україні спостерігається зростання захворюваності коронавируса

Через зростання захворюваності коронавіруса Україна виходить на чергову хвилю по COVID-19.

Реклама

Про це глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив в ефірі "Україна 24".

За його словами, зростання захворюваності пов'язане з тим, що люди трохи розслабилися після послаблень карантину.

"На сьогоднішній день все зростає, захворюваність зростає. Я думаю, що ми виходимо на чергову хвилю по COVID. По-перше, ми трошки розслабилися. Ті дві-три тижні після зимового карантину, коли ми мали ослаблення, люди розслабилися. Почали нехтувати карантинними заходами і почалося зростання", – заявив Радуцький.

Читайте також: Степанов розповів, що робитимуть із залишками COVID-вакцини

Реклама

Зростання кількості хворих може бути пов'язане з мутаціями COVID-19.

В тренді
"Лікарі в дуже важкому стані": в Одесі спростували заяви політиків про серйозні "побочки" COVID-вакцини

"Вірус мутує. По Івано-Франківській області ми бачимо, що стали хворіти більше молодих людей, дітей. З'явилися нові симптоми – діарея, нудота", – пояснив він.

Нардеп вважає, що єдиний спосіб побороти коронавірус – це поява колективного імунітету.

"Вакцинація – це найдієвіший спосіб появи колективного імунітету. Але у нас повинні бути щеплені не менше 60% всього населення", – зазначив він.

Як ми вже писали, президент Володимир Зеленський вакцинувалася від COVID-19, а зробив він це в Сєвєродонецьку разом з військовими. Він також закликав українців не відмовлятися від щеплень.

Реклама

Також повідомлялося, що українець розробив онлайн-калькулятор, який дозволяє визначити час очікування своєї вакцини від коронавируса.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

статистика нардеп Украина коронавірус Михайло Радуцький

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Антициклон
Антициклон "Жаклін" несе нам сонце і тепло до +15: синоптик порадувала прогнозомУкраїна
"Не сваріться, а любіться": Гордон видав три жарти за хвилину (відео)Україна
В Одесі медики поскаржилися на побічні ефекти після вакцинації від COVID-19
В Одесі медики поскаржилися на побічні ефекти після вакцинації від COVID-19Одеса
Індексація пенсій: яким насправді буде підвищення і хто його не отримає
Індексація пенсій: яким насправді буде підвищення і хто його не отримаєЕкономіка
Ринок пального: чому ціни знову рвонули вгору
Ринок пального: чому ціни знову рвонули вгоруЕкономіка
Індійську COVID-вакцину купили тільки бідні країни? Де ще використовують препарат
Індійську COVID-вакцину купили тільки бідні країни? Де ще використовують препаратУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти