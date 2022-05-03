Ракетний удар по Львову: потяги затримуються в дорозі

У зв'язку з ворожими обстрілами залізничних підстанцій низка потягів в Україні прямуватиме із затримкою. Про це повідомляє Telegram-канал "Укрзалізниці".
Зокрема, наразі затримано поїзди на під'їзді до Львова, але затримки можуть зачепити й інші станції.
Пасажирів закликають стежити за офіційними повідомленнями та не залишати сховища під час сигналу тривоги.
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Обстріли 3 травня
По всій країні ввечері 3 травня була затяжна повітряна тривога, а після люди почули вибухи. Вони пролунали в Одесі, Києві, Київській та Кіровоградській областях, а також у Вінниці та Дніпрі.
У Львові було чути близько 5 вибухів. У частині міста наразі немає електрики.
ППО збила дві крилаті ракети, які летіли до Вінниці.
Ще одну крилату ракету ППО збила на підльоті до Києва в районі Одеської траси. Вибухи були чутні на правому березі міста.
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