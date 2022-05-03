Ракетний удар по Львову: потяги затримуються в дорозі

Укрзалізниця повідомила про збій у графіку руху

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У зв'язку з ворожими обстрілами залізничних підстанцій низка потягів в Україні прямуватиме із затримкою. Про це повідомляє Telegram-канал "Укрзалізниці".

Зокрема, наразі затримано поїзди на під'їзді до Львова, але затримки можуть зачепити й інші станції.

Реклама

Пасажирів закликають стежити за офіційними повідомленнями та не залишати сховища під час сигналу тривоги.

Обстріли 3 травня

По всій країні ввечері 3 травня була затяжна повітряна тривога, а після люди почули вибухи. Вони пролунали в Одесі, Києві, Київській та Кіровоградській областях, а також у Вінниці та Дніпрі.

У Львові було чути близько 5 вибухів. У частині міста наразі немає електрики.

Реклама

ППО збила дві крилаті ракети, які летіли до Вінниці.

Ще одну крилату ракету ППО збила на підльоті до Києва в районі Одеської траси. Вибухи були чутні на правому березі міста.

Читайте також: