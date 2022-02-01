Ратифікацію угоди з ЄС про "відкрите небо" перенесли, а в США придумали санкції для РФ — головні новини за ніч

Україна відклала ратифікацію угоди з ЄС про "відкрите небо" , а нові санкції США вдарять по вразливому місці РФ

Набуття чинності угоди про спільний авіапростір між Україною та ЄС відкладається, а Путіну точно не сподобаються американські санкції/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Вдарять по вразливому місцю: які санкції США готують Росії

США розробили нові пакети санкцій проти Росії у разі відкритого вторгнення в Україну армії РФ. Ці заходи націлені на російську еліту та членів їхніх сімей, оскільки вони тісно пов'язані із Заходом.

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Псакі анонсувала санкції проти російської еліти/Колаж: "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна відклала ратифікацію угоди з ЄС про "відкрите небо"

Набуття чинності угоди про спільний авіаційний простір між Україною та Європейським Союзом відкладається щонайменше до березня 2022 року. Це пов'язано із затримкою процедури її ратифікації.

Набуття чинності угоди відклали щонайменше до весни /Колаж: "Сьогодні"

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США отримали від РФ відповідь на пропозиції щодо "гарантій безпеки"

Росія передала Сполученим Штатам Америки письмову реакцію щодо так званих "гарантій безпеки". Зміст документа не розкривається.

США підтвердили отримання відповіді від РФ/Колаж: "Сьогодні"

У Києві до напівсмерті побили двох жінок

У Києві на Оболоні невідомі жорстоко побили двох літніх жінок. Водночас, невідомі не грабували їх. Одна із постраждалих досі у реанімації. Зловмисників розшукують.

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