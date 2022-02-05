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СЬОГОДНІ Новини України

Реакція генсека НАТО на "союз" Путіна з Китаєм, а у Венедіктової недорахувалися відео з Трухіним – головні новини за ніч

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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5 лютого, 06:44
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Китай підтримав ультиматум Росії, а в Офісі генпрокурора пояснили, чому запис із боді-камери не долучили до матеріалів справи
Генпрокурор Ірина Венедиктова (ліворуч) та генсек НАТО Єнс Столтенберг (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Генпрокурор Ірина Венедиктова (ліворуч) та генсек НАТО Єнс Столтенберг (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та цікаві новини, які ви могли пропустити, доки спали.

Генсек НАТО різко відреагував на новий "союз" Путіна з Китаєм

Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг відреагував на вимогу РФ та Китаю щодо нерозширення Альянсу. Він заявив, що це питання стосується виключно права суверенних держав вибирати свій шлях.

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"Це не про розширення НАТО, це про право кожної суверенної нації обирати свій шлях, хоче вона належати до НАТО чи ні. НАТО поважає ці вільні суверенні рішення, і в НАТО ніколи не примушували жодну країну до нашого Альянсу, але багато країн через демократичний процес вирішили, що вони хочуть бути частиною НАТО", – сказав він.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг (ліворуч) та президент РФ Володимир Путін із головою Китаю Сі Цзіньпінем (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Генсек НАТО Єнс Столтенберг (ліворуч) та президент РФ Володимир Путін із головою Китаю Сі Цзіньпінем (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

В Австрії зійшла лавина: є загиблі

У горах австрійського Тироля на кордоні зі Швейцарією у п'ятницю, 4 лютого, зійшла потужна лавина, внаслідок чого загинуло п'ятеро осіб. Про це повідомляє австрійський громадський телерадіомовник ORF.

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"На тірольсько-швейцарському кордоні в Шпіссі (район Ландекк) у п'ятницю внаслідок сходу лавини загинули п'ятеро осіб. Шостого потерпілого доставлено до лікарні", – йдеться у повідомленні.

Четверо знайшли під снігом вже загиблими. Колаж "Сьогодні"
Четверо знайшли під снігом вже загиблими. Колаж "Сьогодні"

У Дніпрі озброєний чоловік пограбував відділення ПриватБанку

У п'ятницю, 4 лютого, у Дніпрі озброєний чоловік пограбував відділення ПриватБанку. Інцидент стався о 17:15 у відділення банку на вулиці Будівельників. До банку зайшов чоловік, який почав розмову про "життя" зі співробітницею банку, під час якого з рюкзака дістав предмет, схожий на пістолет і погрозами змусив підвести його до каси, де вимагав віддати усі готівки. Грабіжник забрав 52 тис. грн.

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Правоохоронці розслідують збройний напад на ПриватБанк. Колаж "Сьогодні"
Правоохоронці розслідують збройний напад на ПриватБанк. Колаж "Сьогодні"

Зникло! У Венедіктової несподівано недорахувалися відео з Трухіним та ДТП

В Офісі генпрокурора заявили, що Національна поліція України просила патрульні записи з місця ДТП, в якому фігурує депутат Олександр Трухін, вже через два дні після того, що сталося, але відео нібито не збереглося.

Олександр Трухін. Фото: колаж "Сьогодні"
Олександр Трухін. Фото: колаж "Сьогодні"

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