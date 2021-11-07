Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Шева - в Дженоа! 💉 Депутати - антивакцинатори Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🎡 Перестановки у Кабміні
СЬОГОДНІ Новини України

Рекорд з магнітних бур у листопаді: що робити метеозалежним (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
7 листопада, 06:30
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На поверхні сонця відбуваються спалахи і вивільняють безліч електричних частинок, що долітають до Землі

П'ять магнітних бур в листопаді! Рекордна кількість. І сьогодні очікуємо – найсильнішої! Багато хто в ці дні скаржиться на погане самопочуття. Кореспондент "Сьогодні" Анжеліка Брушневська шукала відповідь – чи справді магнітні бурі можуть впливати на людей.

Олені не потрібно дізнаватися прогноз з магнітних бур.

"Прямо зранку почнеться головний біль, бажання спати, але при цьому заснути не можеш, бо сильно болить голова", – каже метеозалежна Олена Дружиніна.

"Дуже погано на магнітні бурі реагують люди з супутніми патологіями особливо із серцево-судинною та нервовою системою", – розповідає лікар Віктор Сидоренко.

Що таке – магнітні бурі? За поясненням учених, у всьому винне сонце. На його поверхні відбуваються спалахи. У цей час вивільняється безліч електричних частинок, що долітають до Землі.

Реклама

Так і виникає ця буря. Але магнітне поле не лише захищає нашу планету від космічного радіаційного впливу, а й синхронізується із організмом людини.

"У магнітного поля землі є вся ця ритміка на якій працює і людина. Коли йде магнітна буря, ця ритміка збивається", – каже лікар геологічних наук Михайло Орлюк.

Що робити метеозалежним

Лікарі пояснюють: людський організм звик до певних умов, а коли відбувається магнітна буря, вони змінюються. Підтримати себе у такий період дуже важливо, кажуть медики.

"Висипатися, не переїдати і якщо можна не вживати сигарети та алкоголь, бо саме ці шкідливі звички впливають на адаптаційні можливості організму", – додає лікар Віктор Сидоренко.

Найкраще – відвідати лікаря, який порадить препарати, які полегшують самопочуття у цей період. Але насправді далеко не завжди магнітні бурі впливають так на організм. Іноді люди просто списують на них свій поганий настрій.

Реклама

Вчені провели експеримент. Сказали групі людей, що днями станеться магнітна буря. У призначений день люди скаржилися на біль голови і взагалі на погіршення самопочуття. Інша група людей про це нічого не знала і нічого не помітила. Справді, того дня жодної магнітної бурі не було.

Незважаючи на негативний вплив на самопочуття, магнітні бурі можуть бути корисними! Для здорових людей.

"Магнітна буря – це як магнітний масаж. Може давати такий певний струс певним ритмам, щоб вони тримали свою робочу частоту", – каже Михайло Орлюк.

А для тих, кому справді погано під час магнітних бур, вчені зробили прогноз. За останніми даними, тиждень тому на сонці сталися потужні спалахи, але цього разу магнітні бурі будуть слабкими. На 4-5 балів із 9-ти. Так що на самопочутті це позначиться не надто. І весь листопад має бути спокійним.

Реклама

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня
Stop Fake
Вакцинація не підвищує імунітет від COVID-19?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Щоденник незалежності 🇺🇦

6 листопада 1991. Верховна Рада України затвердила Марчука головою Служби безпеки України…

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

153 142

захворіло за тиждень в Україні

-2%

Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.19

Російський рубль (₽)

0.3671

Євро (€)

30.28

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти