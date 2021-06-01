Рішення ВООЗ по Sinovac, заборона на пластикові пакети і війна Папи з педофілами – головні новини СЬОГОДНІ

Вакцина Sinovac отримала підтвердження ВООЗ, в Україні заборонили пластикові пакети, Папа Римський вирішив боротися з педофілами в Церкві – сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини вівторка, 1 червня.

ВООЗ схвалила застосування вакцини Sinovac

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Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила застосування китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac, яку розробила компанія Sinovac. Цю вакцину внесли в екстрений список медичних препаратів.

Україна законтрактувала 1,9 млн доз китайської вакцини Sinovac, з яких 1,715 млн доз наша країна вже отримала.

Заборона на пластикові пакети

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Рада заборонила використання пластикових пакетів. Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Верховна Рада заборонила використання пластикових пакетів. Законопроект №2051-1 підтримали 297 парламентаріїв.

Згідно з документом, вводяться такі обмеження:

заборона на поширення пластикових пакетів в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства (товщиною до 50 мкм з 1 січня 2022);

заборона безкоштовного розповсюдження пластикових пакетів;

обов'язкове маркування біорозкладаних пластикових пакетів відповідно до Національних стандартів;

стимулювання виробництва біорозкладаних пластикових пакетів;

встановлення відповідальності за порушення норм використання пластикових пакетів.

Винятком стануть пластикові пакети, обмежені величиною 225х345х450 мм, – їх використовують для упаковки м'яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів.

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Відповідно до закону, поширення пластикових пакетів буде каратися штрафом від 1700 до 3400 грн. За повторне порушення буде стягуватися штраф від 3400 до 8500 грн.

Папа Франциск оголосив війну педофілам в Церкві

Папа Римський Франциск видав апостольську конституцію Pascite Gregem Dei, переглянувши церковний кодекс і посиливши розділи про жорстоке поводження з неповнолітніми.

Робота над новою редакцією закону почалася ще при Папі Бенедикті XVI в 2009 році. Попередня версія проіснувала майже 40 років, її затвердив ще Іоанн Павло II в 1983 році.

Нові назви для мутацій COVID-19

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Всесвітня організація охорони здоров'я прийняла рішення дати офіційні назви найнебезпечнішим мутацій коронавируса – тепер вони будуть називатися не за місцем їх виявлення, а буквами грецького алфавіту.

Отже, чотири штами, які були класифіковані як "викликають занепокоєння", тепер називатимуть:

"Альфа" – британський (B.1.1.7);

"Бета" – південноафриканський (B.1.351);

"Гамма" – бразильський (P.1);

"Дельта" – індійський (B.1.617.2).

Таке рішення було прийнято з метою уникнення дискримінації та стигматизації громадян країн, де виявили ці мутації.

Відмова Німеччини поставляти зброю Україні

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що ФРН не постачатиме зброю Україні, Незважаючи на заклики українського президента Володимира Зеленського.

За його словами, конфлікт на Донбасі може бути вирішений тільки політичними засобами.

За словами Зеленського, Україна зацікавлена в патрульних катерах, автоматичній зброї, засобах радіозв'язку і бронетехніці.

Вигнання Шевченко з "Слуги народу"

Євген Шевченко в Раді. Фото: facebook.com/e.shevchenko76

Перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що виключений з "Слуги народу" народний депутат Євген Шевченко офіційно покинув фракцію.

"Повідомляю про виключення зі складу фракції "Слуга народу"инародного депутата Шевченка Євгена Володимировича", – сказав він.

Нагадаємо, Шевченко відомий своєю любов'ю до Білорусі і особливо до правлячого там режиму Лукашенка, який він так підтримує, поки весь світ критикує. Він навіть зустрічався особисто з диктатором.

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